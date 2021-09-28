【投資理財】ESG良善企業多　精選優質上市公司、建立投資組合

2021年ESG評鑑出爐，從1740家上櫃公司中，精選前5％，共計81家良善優質企業，令投資人眼睛一亮，可以從中找尋寶，找出價格低估，具長期投資價值好標的，擇機存股，應有不錯報酬。

上市公司上榜ESG重磅標的，大多數投資人都已耳熟能詳，如中鋼、台積電、聯發科、中華電、台灣大、兆豐金、第一金、台達電、統一超、聯電、遠傳、第一金、中租KY、中鼎、台塑化、遠東新、東元、葡萄王、中信金⋯等，投資價值深獲肯定與了解，但是仍有許多「惦惦吃三碗公」，價廉物美標的，值得注意。

上市公司緯創(3231)，近5年平均殖利率達6.72%，投資報酬率不錯。去(2020)年EPS 3.06元，配息2.2元。2019年EPS 2.39元，配息2.04元。資本額290億3372萬餘元，每股淨值23.99元。營業毛利率6.03%，營益率1.66%，資產報酬率1.35%，股東權益報酬率6.45%。由於目前價格不貴，應可追蹤投資價值。

過去以硬體硏發製造代工見長，最近翻轉思維，全面衝刺數位轉型，鎖定5G、AI、IoT等新科技運用，由三大新事業體緯謙、緯育、緯醫，聚焦多元混合雲架構應用解決，與中華電信策略結盟，並與Live ABC互動英語教學集團攜手，進軍東南亞市場，結合緯穎、啓碁、緯昌科技，共同推動數位轉型業務。

緯創今年上半年EPS 1.53元，前8月合併營收5160.38億元，年減5％。由於是ICT產業領導廠商，在全球擁有12個製造基地、10個研發中心、14個客服中心，最近計劃投資111億，在新竹國際AI智慧園區興建廠房，増設AI、5G、伺服器、運算產品等產一線。另在印度設立三座手機零組件製造廠，全力配合IT硬體產品生產，未來發展值得期待。

文曄(3036)近5年平均殖利率5.5%，利潤穩定合理。去(2020)年EPS4.11元，配息3.2元。資本額92億9391萬餘元，每股淨值51.13元，營業毛利率4.12%，營益率2.63%，資產報酬率1.55%，股東權益報酬率4.27%。今(2021)年上半年4.46元，超越去年全年獲利，營收獲利大幅成長，投資界矚目。

受惠半導體產業興旺，文曄8月合併營收688.4億元，月増11％，年増47％，創單月新高。1至8月累計合併營收約2765億元，較去年同期增加約33％。第三季因傳統旺季，手機客戶進入拉貨期高峰，預計營收將持續増加，預估介於1160億至1220億元之間。

由於手機客戶因應新機推出，開始進行大量零組件拉貨，故第三季將呈現大幅度季成長，其他如網通、電腦、消費電子、工業與儀器、車用電子，因需求穩定成長，但面臨供應吃緊，因此預估季成長變動不大。

全球數位化加速，半導體需求大増，文嘩未來業務應該樂觀，正積極推動數位轉型，以提升營運與供應鏈管理效率，協助上、下游客戶滿足市場需求，並持續推升市佔率，與長期可持續營運獲利成長，應屬成長型企業。

信義房屋(9940)近5年平均殖利率6％，去(2020)年EPS 2.11元，配息1.7元。資本額73億6846萬餘元，每股淨值14.81元。營業毛利率24.46％，營益率13.91%，資產報酬率1.61%，股東權益報酬率4.37%。今(2021)年上半年EPS 1.29元。迄8月底為止，累計營收已達112億4970萬餘元，比去年同期77億7379萬餘元，大幅成長44.83%。

今年5月中旬疫情爆發，8月房市交易遞延買盤回流，比7月交易量增加16％，六都中以新北市最佳，月増18％，年增7％，其中以換屋型表現活躍，總價1500萬元至5000萬元產品，成交佔比較上月明顯拉高，台北市總價2500萬至5000萬元比重増加，不動產交易穩定。

整體而言，國內首購買氣穩定，8月成交量逐漸回到疫情前水準，買氣明顯回溫，信義房屋今年營收及獲利，應該都呈現成長趨勢，再加上目前價格不貴，股利穩定合理，投資報酬率不錯，值得投資人注意。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。