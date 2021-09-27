（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）力拚COVID-19疫苗覆蓋率，台北市政府今天(9/27) 表示，已協調聯合醫院等醫療院所開設AZ疫苗第2劑特別門診，接種第1劑滿10週的市民明天(9/28)起至10月1日可掛號預約施打。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，台北市長柯文哲指出，北市校園BNT疫苗接種已進行3天，共協助3萬6905名學生施打，累計有1萬1806人次請疫苗假，算起來每天約有20%學生請假，趁機放假的還不少。

柯文哲說，已施打疫苗的學生中，有450人打完出現不舒服的症狀，其中5人有住院。現在只剩1人還在醫院治療，其他都出院，代表疫苗相對算安全，但因為這還是新的疫苗，會繼續保持機警態度。

台北市副市長蔡炳坤補充，北市COVID-19疫苗覆蓋率持續維持六都第一，統計到24日，第1劑覆蓋率達64.5%、第2劑為14.2%，且現在還有AZ、莫德納、BNT、高端等疫苗持續接種中，覆蓋率會繼續增加。

針對AZ疫苗接種規劃，蔡炳坤表示，已協調聯合醫院仁愛院區、中興院區及忠孝院區，還有長庚醫院、三軍總醫院、馬偕醫院、關渡醫院等醫療院所開設AZ疫苗第2劑特別門診，明天（9/28）開始到10月1日共4天，接種AZ疫苗第1劑滿10週的市民可預約掛號接種，鼓勵市民好好運用。

此外，蔡炳坤提醒，北市符合可接種第2劑莫德納疫苗資格的70歲以上長者及60歲以上原住民，都可在28日及29日兩天的上午9時至下午5時，在台北市COVID-19疫苗接種預約系統預約施打。

蔡炳坤說，若無法上網預約，可以在10月7日、8日兩天的上午8時30分至中午12時及下午1時30分至下午5時打電話到各區公所登記，將安排在10月13日至10月15日接種。

長者第 2 劑莫德納施打規劃

臺北市70歲以上長者(民國40年12月31日前出生)及60歲以上原住民(民國50年12月31日前出生)且已於7月16日前施打第一劑莫德納者，可於9月28日9時起~9月29日17時止至臺北市新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統(https://booking.health.gov.tw/)預約第二劑莫德納，預定於10月1日至9日接種。

臺北市衛生局提醒:

疫苗接種前一日要有充足睡眠，避免空腹及脫水，接種後可能發生接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等，通常於數天內消失，如有持續不適症狀，請儘速就醫。

台北市聯合醫院等開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約 長者莫德納第2劑也可上線預約