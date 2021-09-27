電商平台有萬里蟹 五星飯住宿券與海鮮澎派包等你抽

之前萬里蟹開賣記者會熱烈宣布北海岸最重要漁獲產季到來， 今年萬里蟹特別與知名電商平台合作， 以在地生猛萬里蟹蒸煮至最適熟度，低溫宅配到府， 還有價值萬元的五星飯店住宿券與2千元以上的海鮮澎派包等你抽！ 要買趁快！

外帶鱻蟹宴餐券、萬里蟹及野柳漁港優質漁獲搶購中，五星住宿券、 千元澎派包等你抽

新北市漁業處張麗珍處長表示， 從外帶鱻蟹宴及萬里蟹福袋限量開賣以來，業者訂單湧入預購，預計 10月中陸續出貨， 每批萬里蟹皆保證新鮮蒸煮並急速冷凍鎖住美味， 還有來自野柳漁港的白帶魚、肉魚、小卷及透抽皆在陸續出貨中， 讓民眾吃到當地最新鮮的萬里蟹及自豪小卷透抽； 五星餐廳外帶鱻蟹宴每天都有訂單搶「鮮」品嚐五星鮮蟹， 讓這個秋天美味無比。為了刺激萬里蟹電商消費，2家飯店業者加碼 提供萬元五星飯店住宿券，10月31日前預定且取貨完成後即可獲 得抽獎卷，填寫資料投入飯店現場抽獎箱，11月2日公布各5名幸 運得獎者，可分別獲得凱達大飯店豪華大床房（價值10,800元 ），以及台北遠東香格里拉大飯店雙人豪華客房（價值20,905 元）；另外購買萬里蟹福袋也有好康的， 只要登錄隨袋附贈的刮刮卡序號，10名價值2,875元的海鮮澎 派包幸運得主可能就是你！

熟蟹收到怎料理？回溫伴炒都好吃

為了穩定海鮮品質，出貨商會先將萬里蟹清蒸至最適熟度， 低溫冷凍出貨，民眾在家以電鍋加熱8分鐘再燜5分鐘， 就有美味的清蒸萬里蟹可品嚐，喜歡調味的民眾， 亦可以胡椒粉配上碎洋蔥伴炒，配飯下酒的胡椒炒萬里蟹， 美味馬上上桌。

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萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/ index.php

MOMO購物網萬里蟹專區：https://www. momoshop.com.tw/edm/cmmedm. jsp?npn=1vEJ5MtAlYeR&n=1

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2021新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機234 (周一至周五 11:00- 18:00)

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供