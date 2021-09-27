梁社漢加入好日子愛心大平台 提供新北學子一頓溫飽的幸福

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
「新北市好日子愛心大平台」讓家庭突遭變故的新北學童免於挨餓，搭建免費提供學童餐點及通報的平台。教育局已與2,371間四大超商、逾200家八方雲集一起守護有急難需求的孩子，而八方雲集旗下品牌「梁社漢排骨」也在今(27)日正式投入供餐行列，共有32家梁社漢店面提供有需求學生一頓溫飽的幸福，期待新北市學童安心過好日子，享受幸福的童年。
新北市開辦好日子愛心大平台，讓想要行善者能夠提供愛心、需要支援扶助者能夠得到資源及幫助。自108年6月開始接受社會各界善心捐助，到目前已募集超過新臺幣21億元市值物資和善款，共445萬以上人次受益，感謝各界愛心企業絡繹不絕。
教育局表示，為協助就讀弱勢學生三餐照顧，從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」，並自102年起結合四大超商推動「幸福保衛站」，累計至9月份取餐人數達3萬9,513人，讓有需求的學生獲得照顧，更透過與社政系統的合作找回中輟學生。在實體店面部分，去(109)年八方雲集加入愛心大平台，今日旗下品牌梁社漢排骨也加入服務，愛心企業用善行義舉照顧新北學子，也讓愛心大平台支持網絡可以更寬、更廣、更全面化。
八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸表示，八方雲集在全球有1,200餘家，在新北市有超過200個據點，20多年來以踏實穩健的態度經營。為照顧新北市弱勢及有需要的學生，今日旗下品牌梁社漢排骨一同加入供餐及關懷的行列，除了提供客製的炸排骨飯、焢肉飯外，還特別準備菜飯便當，讓學子們可有更多的餐點選擇，更讓孩子享受幸福的一餐。
教育局長張明文表示，非常感謝熱心企業投入公益活動，對新北市學子幫助不遺餘力。自今日開始，18歲以下於新北市發生「急難事由」的孩子有用餐需求時，都可以到貼有｢好日子愛心大平台梁社漢｣的店家尋求協助，梁社漢排骨除提供暖暖的餐點外，也負起主動關懷通報的功能，讓學校及社政單位能夠進一步提供學生後續的服務與照顧。除了提供有需要的學生多樣化的餐點外，更能讓孩子獲得全面照顧，感受到｢在新北，很幸福｣。
照片來源：新北市教育局提供