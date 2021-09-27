梁社漢加入好日子愛心大平台 提供新北學子一頓溫飽的幸福

「新北市好日子愛心大平台」 讓家庭突遭變故的新北學童免於挨餓， 搭建免費提供學童餐點及通報的平台。教育局已與2,371間四大 超商、逾200家八方雲集一起守護有急難需求的孩子， 而八方雲集旗下品牌「梁社漢排骨」也在今(27)日正式投入供餐 行列，共有32家梁社漢店面提供有需求學生一頓溫飽的幸福， 期待新北市學童安心過好日子，享受幸福的童年。

新北市開辦好日子愛心大平台，讓想要行善者能夠提供愛心、 需要支援扶助者能夠得到資源及幫助。自108年6月開始接受社會 各界善心捐助，到目前已募集超過新臺幣21億元市值物資和善款， 共445萬以上人次受益，感謝各界愛心企業絡繹不絕。

教育局表示，為協助就讀弱勢學生三餐照顧，從早餐的「 幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」，並自102年起結合四大 超商推動「幸福保衛站」，累計至9月份取餐人數達3萬9,513 人，讓有需求的學生獲得照顧， 更透過與社政系統的合作找回中輟學生。在實體店面部分，去( 109)年八方雲集加入愛心大平台， 今日旗下品牌梁社漢排骨也加入服務， 愛心企業用善行義舉照顧新北學子， 也讓愛心大平台支持網絡可以更寬、更廣、更全面化。

八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸表示， 八方雲集在全球有1,200餘家，在新北市有超過200個據點， 20多年來以踏實穩健的態度經營。 為照顧新北市弱勢及有需要的學生， 今日旗下品牌梁社漢排骨一同加入供餐及關懷的行列， 除了提供客製的炸排骨飯、焢肉飯外，還特別準備菜飯便當， 讓學子們可有更多的餐點選擇，更讓孩子享受幸福的一餐。



教育局長張明文表示，非常感謝熱心企業投入公益活動， 對新北市學子幫助不遺餘力。自今日開始，18歲以下於新北市發生 「急難事由」的孩子有用餐需求時，都可以到貼有｢ 好日子愛心大平台梁社漢｣的店家尋求協助， 梁社漢排骨除提供暖暖的餐點外，也負起主動關懷通報的功能， 讓學校及社政單位能夠進一步提供學生後續的服務與照顧。 除了提供有需要的學生多樣化的餐點外，更能讓孩子獲得全面照顧， 感受到｢在新北，很幸福｣。

照片來源：新北市教育局提供