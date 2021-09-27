集保金融就業公益專班線上開訓 成就共好願景

集保結算所主辦的「110學年度（第7屆）大專生金融就業公益專班」9月25日於全國北、中、南、東區9所大學9個專班同步開課，本年度公益專班共有來自45所大專校院526位應屆畢業生參加，今年因應防疫，金管會黃天牧主委特別錄製線上開訓影片，於開訓當日9所專班同步播放，勉勵全體受訓學員。

黃天牧主委提及，針對家庭經濟狀況不佳的青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。黃主委強調，「大專生金融就業公益專班」成立的目的，不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳之學生畢業後，憑藉所學，開啟「翻轉人生，金融圓夢」之鑰。

德瑞莎修女說過：「最大的貧窮，是不被需要和不被關心。」集保結算所林修銘董事長表示，集保結算所長期推動ESG，用實際行動關懷弱勢青年，履行金融業企業社會責任，自104學年度起邀請金融、證券及期貨等周邊單位辦理「大專生金融就業公益專班」，針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合協助，協助其家庭經濟脫困。該項計畫推出後立即獲得社會好評，成效斐然，集保結算所在各界期待下賡續辦理110學年度計畫。

「110學年度（第7屆）大專生金融就業公益專班」課程期間自110年9月至111年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。考量疫情變化影響，專班亦規劃相關防疫作業指引，以及疫情嚴峻時啟動遠距視訊上課等措施；另主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學無後顧之憂，專心參與課程。在新學年度，金融周邊單位將與核心學校緊密合作，使公益專班的金融職前教育發揮到最大效益，運用金融業的核心專業與豐沛資源，積極培力臺灣青年，攜手年輕世代成就共好願景。