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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超240.61億元 賣超中鋼7.70萬張最多

另買超台聚2.94萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/09/27 16:58
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超240.61億元 賣超中鋼7.70萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/9/22~2021/9/24）外資在集中市場總買進金額為2,306.09億元，總賣出金額為2,546.70億元，賣超為240.61億元，另統計自2021年年初至9月24日止，外資總買進金額為16兆8,404.50億元，總賣出金額為17兆2,991.06億元，累計賣超為4,586.56億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆1,714.26億元新台幣，占全體上市股票市值的44.04%，較9月17日的23兆2,176.58億元新台幣，減少462.32億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台聚：買進65,682千股，賣出36,253千股，買超29,429千股。

第二名：彩晶：買進47,624千股，賣出31,758千股，買超15,866千股。

第三名：群創：買進149,494千股，賣出133,692千股，買超15,802千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鋼：買進89,277千股，賣出166,305千股，賣超77,028千股。

第二名：友達：買進185,415千股，賣出233,250千股，賣超47,835千股。

第三名：開發金：買進32,289千股，賣出75,420千股，賣超43,131千股。

更新時間 : 2021-09-27 17:40 GMT+08:00

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