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新北愛兒包力挺小爸媽邁入第二年 卡多摩號召廠商加碼 板信出動志工打包

包含婦幼物品和營養品 每份值7,500元

By 台灣英文新聞
2021/09/27 16:56
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

疫情送愛不間斷，繼去年新北市「愛兒包」支持小爸媽後盾計畫，卡多摩嬰童館等16家廠商再次捐出育兒用品，板信商業銀行則由總經理方嘉男率領15位企業志工，幫忙合力打包共300份，每份包含嬰幼兒和母親常用的物品和營養品，如奶瓶、紗布衣、小枕頭、屁屁膏、姙娠膏、葉酸等20項，市值7,500元，將透過新北市小爸媽個管中心送給小爸媽的家庭，以幫助小爸媽養育子女。

社會局長張錦麗表示，這是新北市第2年支持小爸媽的愛心活動。小爸媽由於年紀輕，工作不穩定，社會經驗也不足，加上家庭因素，因此養兒育女非常的辛苦，感謝卡多摩嬰童館號召16家廠商愛心捐贈各項物品和營養品，以及板信企業志工的協力分裝打包，並由市府和善牧基金會培家中心合作成立的「新北市小爸媽個管中心」，透過專業團隊的全程陪伴和服務，協助小爸媽解決各項生活困境，迎向新生活。

台灣卡多摩嬰童館總經理黃瑞桐表示，16家愛心夥伴除卡多摩外，包含英屬蓋曼群島商金百利克拉克台灣分公司、小松生技產業、Combi台灣康貝、貝恩企業、杏豐實業、馬克文生婦幼百貨、麗翔公司、龍億服裝、友華生技醫藥、賀聲行企業、長弘貿易、禾霖興業、沛方生物科技、昕承實業以及璟豐開發等，希望藉由一份愛的禮物，讓小爸媽與新生兒都能夠感受到社會的溫暖。

出生於隔代教養家庭的小欣，高職休學即獨自在外生活，後來結識先生產下1女，因自幼沒有媽媽教導如何養育小孩，僅透過網絡或朋友學習育兒知識，她非常感謝小爸媽個管中心社工的協助和指導，也很開心收到一份完整又實用的愛兒包。

善牧基金會新北區主任侯雯琪表示，個管中心對於每位小爸媽都專案關心輔導，愛兒包也會分送給小爸媽。她還透露在偏區的小爸媽，都會由陳修女載著愛兒包親自送達並表達關懷。

更新時間 : 2021-09-27 17:40 GMT+08:00

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