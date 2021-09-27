新北愛兒包力挺小爸媽邁入第二年 卡多摩號召廠商加碼 板信出動志工打包

疫情送愛不間斷，繼去年新北市「愛兒包」 支持小爸媽後盾計畫， 卡多摩嬰童館等16家廠商再次捐出育兒用品， 板信商業銀行則由總經理方嘉男率領15位企業志工， 幫忙合力打包共300份， 每份包含嬰幼兒和母親常用的物品和營養品，如奶瓶、紗布衣、 小枕頭、屁屁膏、姙娠膏、葉酸等20項，市值7,500元， 將透過新北市小爸媽個管中心送給小爸媽的家庭， 以幫助小爸媽養育子女。

社會局長張錦麗表示，這是新北市第2年支持小爸媽的愛心活動。 小爸媽由於年紀輕，工作不穩定，社會經驗也不足，加上家庭因素， 因此養兒育女非常的辛苦， 感謝卡多摩嬰童館號召16家廠商愛心捐贈各項物品和營養品， 以及板信企業志工的協力分裝打包， 並由市府和善牧基金會培家中心合作成立的「 新北市小爸媽個管中心」，透過專業團隊的全程陪伴和服務， 協助小爸媽解決各項生活困境，迎向新生活。

台灣卡多摩嬰童館總經理黃瑞桐表示，16家愛心夥伴除卡多摩外， 包含英屬蓋曼群島商金百利克拉克台灣分公司、小松生技產業、 Combi台灣康貝、貝恩企業、杏豐實業、馬克文生婦幼百貨、 麗翔公司、龍億服裝、友華生技醫藥、賀聲行企業、長弘貿易、 禾霖興業、沛方生物科技、昕承實業以及璟豐開發等， 希望藉由一份愛的禮物， 讓小爸媽與新生兒都能夠感受到社會的溫暖。

出生於隔代教養家庭的小欣，高職休學即獨自在外生活， 後來結識先生產下1女，因自幼沒有媽媽教導如何養育小孩， 僅透過網絡或朋友學習育兒知識， 她非常感謝小爸媽個管中心社工的協助和指導， 也很開心收到一份完整又實用的愛兒包。

善牧基金會新北區主任侯雯琪表示， 個管中心對於每位小爸媽都專案關心輔導， 愛兒包也會分送給小爸媽。她還透露在偏區的小爸媽， 都會由陳修女載著愛兒包親自送達並表達關懷。