Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

連法國超模也愛！珍珠奶茶、鹹酥雞台灣餐廳闖進巴黎時尚圈

在巴黎的餐廳Le 37m2由台灣人陳介元開設，於2018年進駐拉法葉百貨公司商圈

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/27 16:31
在巴黎的餐廳Le 37m2由台灣人陳介元開設，於2018年進駐拉法葉百貨公司商圈(圖/Le 37m2)

在巴黎的餐廳Le 37m2由台灣人陳介元開設，於2018年進駐拉法葉百貨公司商圈(圖/Le 37m2)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香奈兒超模Ivanka Smilenko透露在巴黎的台灣餐廳Le 37m2是她最愛的餐廳。

法國美食指標網站Le Fooding每週美食專欄訪問超模飲食習慣，以及分享他們在世界各地最喜歡的餐廳，在巴黎的台灣餐廳Le 37m2成為香奈兒超模Ivanka Smilenko最愛的餐廳。

Le 37m2由獨身來到異鄉的台灣人陳介元在2012年開設，致力於在法國推廣台灣美食，主打台灣特色，親自參與內部裝潢設計、菜單設計、食材來源，在重視細節的法國飲食領域裡，從味覺到視覺都絕對不馬虎，2018年進駐拉法葉百貨公司商圈，店內客人除了在巴黎的亞洲人以外，更多法國人跟超模Ivanka一樣成為了Le 37 m2的忠實顧客，近期並成功打入巴黎的時尚圈。

店內特色除了珍珠奶茶以外，最為熱門的是台灣便當，台式鹹酥雞及糖醋鹹酥雞都是必點的便當菜色，在巴黎競爭激烈的各國料理餐廳中，十多年來屹立不搖，讓台灣料理在巴黎一級戰區佔有一席之地，在巴黎也可以享受滿滿的台灣味。

Le 37 m2 首間在2010年開幕，座落於巴黎第9區巴黎紅磨坊區域，由於第一間餐廳面積37平方米，因此創辦者陳介元先生由此命名餐廳Le 37 m2，接下來開設的店雖然面積已遠遠超過37平方米，依然沿用此名。 接著2012年在巴黎歌劇院附近聚集的亞洲街Rue Sainte Anne開設第二間，成為該條街的網紅店，只要用餐時間一定滿滿的人潮，近幾年又在熱門街區Rue saint-denis開設第三間。

連法國超模也愛！珍珠奶茶、鹹酥雞台灣餐廳闖進巴黎時尚圈
Ivanka Smilenko為香奈兒及龐克教母Viviennne Westwood走秀寵兒，今年成為香奈兒2022秋冬高訂製服秀場靈魂人物，與設計師塞格蒂合作，為最新一期義大利版《ELLE》在今年八月成為封面人物。(圖/Ivanka Smilenko)

連法國超模也愛！珍珠奶茶、鹹酥雞台灣餐廳闖進巴黎時尚圈
(圖/Le 37 m2 )

連法國超模也愛！珍珠奶茶、鹹酥雞台灣餐廳闖進巴黎時尚圈
(圖/Le 37 m2 )
Le 37 m2
珍珠奶茶
鹹酥雞
糖醋鹹酥雞
Ivanka Smilenko
時尚
巴黎

相關新聞

露半截內褲好時尚？ 精品巴黎世家遭批種族歧視
露半截內褲好時尚？ 精品巴黎世家遭批種族歧視
2021/09/15 15:20
【名符其實浪「慢」之都】巴黎限速30kph盼改善污染及道路安全 民眾反應兩極
【名符其實浪「慢」之都】巴黎限速30kph盼改善污染及道路安全 民眾反應兩極
2021/09/01 14:20
台灣最多人使用的語言　法國巴黎市政府首開「台語課」
台灣最多人使用的語言　法國巴黎市政府首開「台語課」
2021/08/20 09:51
日、台獎牌創新高 東奧無觀眾閉幕式交棒巴黎
日、台獎牌創新高 東奧無觀眾閉幕式交棒巴黎
2021/08/08 20:30
台北京站威秀員工確診　京站時尚廣場7/20自主停業
台北京站威秀員工確診　京站時尚廣場7/20自主停業
2021/07/20 09:55

更新時間 : 2021-09-27 17:40 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9月29日中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9月29日中午12時止
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
藝術課程教學資源這裡找 新北美術館提供教師藝術STEAM教案線上資源
藝術課程教學資源這裡找 新北美術館提供教師藝術STEAM教案線上資源
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
台灣降為一級警戒看3重點　陳時中：八大行業防疫指引審議中
台灣降為一級警戒看3重點　陳時中：八大行業防疫指引審議中