連法國超模也愛！珍珠奶茶、鹹酥雞台灣餐廳闖進巴黎時尚圈

在巴黎的餐廳Le 37m2由台灣人陳介元開設，於2018年進駐拉法葉百貨公司商圈(圖/Le 37m2) 在巴黎的餐廳Le 37m2由台灣人陳介元開設，於2018年進駐拉法葉百貨公司商圈(圖/Le 37m2)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香奈兒超模Ivanka Smilenko透露在巴黎的台灣餐廳Le 37m2是她最愛的餐廳。

法國美食指標網站Le Fooding每週美食專欄訪問超模飲食習慣，以及分享他們在世界各地最喜歡的餐廳，在巴黎的台灣餐廳Le 37m2成為香奈兒超模Ivanka Smilenko最愛的餐廳。

Le 37m2由獨身來到異鄉的台灣人陳介元在2012年開設，致力於在法國推廣台灣美食，主打台灣特色，親自參與內部裝潢設計、菜單設計、食材來源，在重視細節的法國飲食領域裡，從味覺到視覺都絕對不馬虎，2018年進駐拉法葉百貨公司商圈，店內客人除了在巴黎的亞洲人以外，更多法國人跟超模Ivanka一樣成為了Le 37 m2的忠實顧客，近期並成功打入巴黎的時尚圈。

店內特色除了珍珠奶茶以外，最為熱門的是台灣便當，台式鹹酥雞及糖醋鹹酥雞都是必點的便當菜色，在巴黎競爭激烈的各國料理餐廳中，十多年來屹立不搖，讓台灣料理在巴黎一級戰區佔有一席之地，在巴黎也可以享受滿滿的台灣味。

Le 37 m2 首間在2010年開幕，座落於巴黎第9區巴黎紅磨坊區域，由於第一間餐廳面積37平方米，因此創辦者陳介元先生由此命名餐廳Le 37 m2，接下來開設的店雖然面積已遠遠超過37平方米，依然沿用此名。 接著2012年在巴黎歌劇院附近聚集的亞洲街Rue Sainte Anne開設第二間，成為該條街的網紅店，只要用餐時間一定滿滿的人潮，近幾年又在熱門街區Rue saint-denis開設第三間。



Ivanka Smilenko為香奈兒及龐克教母Viviennne Westwood走秀寵兒，今年成為香奈兒2022秋冬高訂製服秀場靈魂人物，與設計師塞格蒂合作，為最新一期義大利版《ELLE》在今年八月成為封面人物。(圖/Ivanka Smilenko)



(圖/Le 37 m2 )



(圖/Le 37 m2 )