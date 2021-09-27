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《CCC創作集》數位化一周年！文策院新增投稿機制　台灣熱門漫畫搶先看

常勝創作《閻鐵花》位居《CCC創作集》排行榜第二名

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/27 15:42
常勝創作《閻鐵花》位居《CCC創作集》排行榜第二名(圖擷取自官網)

常勝創作《閻鐵花》位居《CCC創作集》排行榜第二名(圖擷取自官網)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 《CCC創作集》數位平台滿週年！主要挖掘台灣歷史題材轉譯成漫畫作品，於 2020 年全面轉向數位閱讀，至今年 9 月滿週年並推出超過10部新作。

文化內容策進院（以下簡稱文策院）透過公開投稿機制，邀請創作者及出版社募集優秀作品，入選者可以在責任編輯協助下繪製，並在《CCC 創作集》數位平台連載作品，與一般漫畫網站平台不同，該平台刊登作品主要是台灣在地文化與史料故事轉譯為易讀的漫畫形式。

文策院李明哲院長表示，希望能透過長期對《CCC 創作集》的投入與孵育帶動台灣漫畫 IP ，文策院也將穩定編列預算持續支持台灣原創漫畫，更積極改善 CCC 數位平台，作為台灣原創作品面對市場的數位基礎建設。

文策院說明，《CCC 創作集》2020年起由文策院營運，便積極規畫數位轉型，藉由全面數位化擴大觸及力道，加速創作者面對市場，獲得讀者回饋，並打造優良的頁漫、條漫閱讀體驗，一年內產製出《閻鐵花》、《無能戀愛諮商中心》、《不可知論偵探》、《守娘》等，甚至邀請到《太子爺》、《一輩子守著妳》等經典作品上架，已刊登超過百部優秀台漫。

正值平台上線週年之際，《CCC 創作集》有 10 部以上作品陸續上架更新，包括常勝老師戲曲女英雄《閻鐵花》第二季、甜寵 BL 職場漫畫《Day off》、榮獲「第 43 次中小學生讀物選介」作品《採集人的野帳》等；此外，更有 15 部籌備中的自製作品蓄勢待發。

其他深受好評的創作包含《良漁良魚》，將台灣國民美食虱目魚的養殖過程與困境，以男主角回鄉投入養殖漁業來一窺究竟、細說分明；《採集人的野帳》則走入臺灣日治時期「植物大命名時代」，藉由主角們從植物開展的一連串冒險與牽絆，讓讀者認識台灣原生植物的特色與各種採集知識；《閻鐵花》為金漫獎得主常勝老師的作品，結合傳統戲曲與英雄漫畫，颯爽的戰鬥畫面驚豔讀者。

另有「編輯委員會」協助把關《CCC 創作集》刊登作品，包含台灣原創漫畫資深編輯、台灣原創漫畫專業人士及漫畫圈資深從業人員等組成，設置編輯委員會共5名。

《CCC創作集》投稿信箱熱烈開放中，詳情請參考徵稿公告或是一起來看看熱門漫畫吧！
CCC創作集
文策院

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更新時間 : 2021-09-27 15:59 GMT+08:00

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