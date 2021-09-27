台灣藺草百年經典編織工藝　倫敦工藝週實體線上同步亮相

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)台灣300多年藺草編織工藝將於2021年「倫敦工藝週」以線上跟實體的展覽形式登場，將於9月30日至10月10日倫敦知名藝文展館gallery@oxo訴說台灣故事。

文化部駐英國代表處文化組與台灣藺草學會合作，「無盡線像—台灣藺編工藝」（Lines of Possibilities：Taiwanese Rush Weaving）即將參與2021年「倫敦工藝週」（London Craft Week）盛會，搭配線上展廳及工作坊等活動，自發展史、製程、編織紋樣、產品展示等多面向切入，聚焦這項台灣特色工藝。

台灣藺編採用台灣獨有的三角藺草製作，因台灣充足的日照天候，使曝曬後的藺草纖維柔韌，用途極廣。數百年來的編織紋樣發展，融合了客、閩及原住民族的文化特色，讓藺編工藝成為極具台灣地緣特色的無形文化資產，帶動苗栗苑裡以藺編維生的產業群聚效應。由苑裡產製的工藝品在台灣至二次大戰後期，一度是外銷的第三大出口品。

駐英國代表處文化組表示，此次參展是以台、英皆擅長植物編織工藝的「同與異」為出發點，以植物編織作為工藝品項的「同」，以及因為地理和自然材料所產生的「異」，帶動兩地工藝產業思維的對話。此外，苑裡的藺編曾因工業複製品大量出現而沒落，但近年年輕人才的投入及跨產業合作，讓這項工藝自台灣傳統產業升級為文創生力軍，可向英倫觀眾展現台灣工藝不僅反映、保存文化肌理，更持續透過創意加值開展新局。

展覽以台灣藺編產業發展為主軸，回顧台灣藺編自興盛、沒落轉而重生的過程。形式則採取展品搭配文件，介紹傳統編織的工具及編織過程、編紋樣式的發明，以及數十種展現藺編師精湛手藝的作品。現場也將放映在苑裡拍攝的紀錄短片，以影像勾勒藺編產業與小鎮的連結。片中藺編師分享的學習或工作故事，以及基礎編織技法示範，帶領觀眾走進這項工藝傳承的情境，領略台灣人文發展的脈絡及工藝精神。

活動除實體展覽外，在展前亦同步推出線上展廳，提供觀眾不同的介面參與展覽，運用網路媒介優勢，向倫敦以外的各地觀眾擴大推廣台灣藺編。此外，循著倫敦工藝週提倡的「手作精神」，展覽將搭配一般民眾參加的藺草編織工作坊，經由基礎編織技法教學，體驗編製作品的紮實手感。

邁入第7年的「倫敦工藝週」已成英國工藝圈的年度盛事，在解封後以橫跨倫敦市區多點串連的方式，將舉行包含展覽、工作坊、講座在內超過300場的推廣活動，預計吸引許多工藝迷在10月上旬參與。今年台灣以藺草編織參與，較往年再進一步扣合倫敦工藝週重視「手作傳統」、「原創設計」及「專業表現」等內涵，對應台灣藺草學會所提倡的「手感體驗」、「傳統延續」及「創新設計」，在英國的工藝國際平台展現台灣工藝的歷史價值及美學底蘊，以藺編工藝述說台灣的人文故事。