〈財經主筆室〉八成民眾選擇紙本五倍券　台灣電子支付普及化仍待努力

五倍券到底數位還是紙本較受民眾歡迎呢？雖然登記還未截止， 但答案似乎已經揭曉，雖然數位券有好食券的加持， 但結果應該有超過八成民眾，最後仍選擇領取紙本券， 政府若想讓電子支付及早全面普及化，似乎仍得多加把勁？

五倍券數位綁定日前已經開放，因不少人嫌棄過於複雜， 最後真正選擇數位券的人數，雖可突破400萬人， 但可能無法達到經濟部希望是全體二成，也就是460萬人的目標。

但真的是因為綁定太過於複雜嗎？若觀察， 政府同時間開放登記加碼券，且只限領取數位券， 遑論還得參與抽籤才可能取得，但加碼券開放預約不到3天， 就有超過4,500萬人次上網預約，由此來看， 民眾可能不是嫌麻煩，最主要是沒得選擇，再麻煩也要去爭取優惠。

反觀去年三倍券行政院也發行數位振興券，結果數位券僅181萬餘 人領取，超過九成民眾寧可選紙本券。

今年五倍券經濟部原本也規劃全都以數位券發行， 但有政府高層認為民眾仍普遍偏愛紙本的考量，最後政府編列20億 元預算，以多送500元好食券利誘下，可望吸引至少超過400萬 人來領取數位券，但如今預估的460萬目標仍可能無法達標， 似乎又再次錯失提升台灣電子支付比例好時機。

從鄰近國家觀察，新加坡、香港、 澳門及台灣是中國以外最多華人的國家或地區， 這些地區的華人在消費上普遍都愛用現金方式交易， 由於疫情對經濟帶來嚴重傷害，從去年至今， 四個地區陸續推出振興券來挽救經濟，新加坡、 香港及澳門都是推出電子振興券，都有在為提升電子支付比例考量， 畢竟無現金交易是未來國際趨勢，只有台灣是採數位、 紙本並行的方式推出，不出所料，去年三倍券九成的人選擇紙本， 今年五倍券估計也有八成的人選擇紙本。

香港向來是亞洲的金融中心，但現金仍是香港最常用的支付方式， 而移動支付只佔兩成，遠遜於中國內地的八成。 香港電子支付到底是先進或落後，財經專家有諸多評論， 很多人指出中國電子支付先進，是因為只要你有一機在手， 就能滿足日常所需，不用現金亦可以生存，有人指出香港落後， 重要論據就是香港沒有太多地方提供電子支付作為其中一個付款方法 。

舉個例子，若你趕時間需要坐計程車，但若身上沒有足夠現金， 你就要找自動櫃員機、排隊提款，才可以去找Taxi來搭， 而在香港，不單是Taxi，報紙檔、部份餐廳也不支援電子支付， 平時不難看見自動櫃員機前大排長龍，因為大家知道， 即使有八達通及信用卡，若身上沒有現金，很多地方都不能去， 香港似乎距離「無現金化」還有段距離， 這也是香港遭人指電子支付落後主因。

香港在今年初在敲定財政預算案措施時， 就已經意識到推動電子支付的重要性， 因此決定推出電子消費券的計劃， 香港政府認為這是會讓最多市民受惠、最多商戶受益方式， 而此舉也有助推動香港電子支付平台的深化應用， 為香港經濟下一階段的發展，賦予更大動能。

香港電子支付方式落後， 有人認為八達通早年成功是拖慢香港電子支付的發展， 但也有人說香港電子支付並沒有想像中落後，多次重申「 大額有信用卡、小額有八達通」的相關論點。這點跟台灣相當類似， 台灣政府官員中也有人認為，現時主流的非現金繳付形式， 例如信用卡、自動轉帳、網上繳費、電子支票、櫃員機等已經充足， 沒有必要再添加流動支付方法， 這也是台灣電子支付普及率無法有效提升的主因。

全球受COVID-19疫情影響， 消費者為了降低接觸感染的機會，避免用紙鈔、零錢消費， 推動了零接觸支付的普及，資誠聯合會計師事務所就指出，從202 0年到2025年，全球無現金交易量將成長80％以上，到203 0年將成長近三倍，在全球金融生活中， 數位化越來越發揮關鍵作用， 電子支付已成為這波金融服務業轉型的核心。但電子支付要能普及， 政府角色絕對不可缺，台灣電子支付比重如何有效提升， 取決於政府的態度。