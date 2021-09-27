Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉把台灣前途建立在中國的善意上？

中國連善意接納台灣鳳梨、釋迦、蓮霧的市場都關閉了，中國國民黨要把台灣的前途建立在中國的善意上，在台灣那有多大市場？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/09/27 21:09
中國國民黨主席當選人朱立倫（中）26日到桃園謝票時表示，接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在...

中國國民黨主席當選人朱立倫（中）26日到桃園謝票時表示，接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在...

朱立倫已在中國國民黨黨主席之爭勝出。擺明了主張要跟中國簽「和平備忘錄」的張亞中雖落敗，卻仍然獲得超過朱立倫得票數七成的黨員支持。

張亞中的「和平備忘錄」，跟朱立倫以新科黨主席之姿，回覆習近平賀電時的左一句「炎黃子孫」、右一句「九二共識」，顯性或隱性認同台灣前途應該建立連結在中國的善意上，其實殊無二致！

問題是，中國在軍事崛起後，對台灣的武嚇騷擾、跟日本的釣魚台爭端、與印度的邊境對峙、和菲律賓的南海權益搶奪，善意從何說起？

至於跟中國共產黨簽「和平協議書」，下場是和平的保證，還是和平結束的保證，問問達賴喇嘛、維吾爾族人、香港人，絕對個個點滴在心頭！「和平」如果不是可望不可及的空中樓閣，而是生活、日常，那連強調提點都已然是多餘，何庸白紙黑字「備忘」？

當年中國國民黨員1.0跟中共交手時，何嘗沒簽過這個、那個協議？光「停戰／休戰協議」，不就簽了厚厚一疊嗎？事後，那一次不是換得更多的爭戰？這些慘痛的歷史教訓，沒有身歷其境的中國國民黨2.0、3.0徒子徒孫們，是不敢記憶還是早已遺忘？

超過七十年、場域在中國的往事，時間與空間或許相對遙遠；那22年前、場域在台灣的921大地震，總該還記得吧──台灣天災當前，中國視若無睹、袖手旁觀不夠，還要冷血地阻擋其他國家對台灣施予援手！

如果22年前的記憶也已糢糊了，那這幾年來一直是進行式的中國艦艇台灣週邊海域耀武揚威、軍機入侵台灣航空識別區，以及這一年多來，捷克、日本、立陶宛、斯洛伐克對台灣伸出友誼之手時中國的叫囂咆哮，對台灣這麼暴力和強烈佔有慾的中國，像不像兩性交往關係下所謂的恐怖情人？

對恐怖情人，是該保持距離、以策安全，還是在暴力威脅下，跟毀約前科累累的對方再簽署一張「和平備忘錄」或「和平協議書」？中國連善意接納台灣鳳梨、釋迦、蓮霧的市場都關閉了，中國國民黨要把台灣的前途建立在中國的善意上，在台灣那有多大市場？

（作者為新竹教育大學退休副教授）
國民黨
台灣
中國
善意
朱立倫

相關新聞

Ďakujem !台北101點燈感謝斯洛伐克贈疫苗
Ďakujem !台北101點燈感謝斯洛伐克贈疫苗
2021/09/26 20:05
【楊憲宏專欄】一場意外的黨主席之爭
【楊憲宏專欄】一場意外的黨主席之爭
2021/09/26 11:36
張亞中惜敗朱立倫 高呼重振國民黨魂、解決兩岸敵對創造和平
張亞中惜敗朱立倫 高呼重振國民黨魂、解決兩岸敵對創造和平
2021/09/25 21:05
(更新）當選國民黨主席 朱立倫：將重建兩岸交流平台跟溝通管道
(更新）當選國民黨主席 朱立倫：將重建兩岸交流平台跟溝通管道
2021/09/25 20:22
國民黨主席選舉 江啟臣發表敗選演說 恭喜朱立倫當選 力求九月前交接
國民黨主席選舉 江啟臣發表敗選演說 恭喜朱立倫當選 力求九月前交接
2021/09/25 19:00

更新時間 : 2021-09-27 22:00 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9月29日中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9月29日中午12時止
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
藝術課程教學資源這裡找 新北美術館提供教師藝術STEAM教案線上資源
藝術課程教學資源這裡找 新北美術館提供教師藝術STEAM教案線上資源
台灣降為一級警戒看3重點　陳時中：八大行業防疫指引審議中
台灣降為一級警戒看3重點　陳時中：八大行業防疫指引審議中