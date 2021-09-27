〈時評〉把台灣前途建立在中國的善意上？

中國國民黨主席當選人朱立倫（中）26日到桃園謝票時表示，接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在... 中國國民黨主席當選人朱立倫（中）26日到桃園謝票時表示，接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在求同存異之外，能進一步求同尊異。中央社

朱立倫已在中國國民黨黨主席之爭勝出。擺明了主張要跟中國簽「 和平備忘錄」的張亞中雖落敗， 卻仍然獲得超過朱立倫得票數七成的黨員支持。

張亞中的「和平備忘錄」，跟朱立倫以新科黨主席之姿， 回覆習近平賀電時的左一句「炎黃子孫」、右一句「九二共識」， 顯性或隱性認同台灣前途應該建立連結在中國的善意上， 其實殊無二致！

問題是，中國在軍事崛起後，對台灣的武嚇騷擾、 跟日本的釣魚台爭端、與印度的邊境對峙、 和菲律賓的南海權益搶奪，善意從何說起？

至於跟中國共產黨簽「和平協議書」，下場是和平的保證， 還是和平結束的保證，問問達賴喇嘛、維吾爾族人、香港人， 絕對個個點滴在心頭！「和平」如果不是可望不可及的空中樓閣， 而是生活、日常，那連強調提點都已然是多餘，何庸白紙黑字「 備忘」？

當年中國國民黨員1.0跟中共交手時，何嘗沒簽過這個、 那個協議？光「停戰／休戰協議」，不就簽了厚厚一疊嗎？事後， 那一次不是換得更多的爭戰？這些慘痛的歷史教訓， 沒有身歷其境的中國國民黨2.0、3.0徒子徒孫們， 是不敢記憶還是早已遺忘？

超過七十年、場域在中國的往事，時間與空間或許相對遙遠；那22 年前、場域在台灣的921大地震，總該還記得吧── 台灣天災當前，中國視若無睹、袖手旁觀不夠， 還要冷血地阻擋其他國家對台灣施予援手！

如果22年前的記憶也已糢糊了， 那這幾年來一直是進行式的中國艦艇台灣週邊海域耀武揚威、 軍機入侵台灣航空識別區，以及這一年多來，捷克、日本、立陶宛、 斯洛伐克對台灣伸出友誼之手時中國的叫囂咆哮， 對台灣這麼暴力和強烈佔有慾的中國， 像不像兩性交往關係下所謂的恐怖情人？

對恐怖情人，是該保持距離、以策安全，還是在暴力威脅下， 跟毀約前科累累的對方再簽署一張「和平備忘錄」或「和平協議書」 ？中國連善意接納台灣鳳梨、釋迦、蓮霧的市場都關閉了， 中國國民黨要把台灣的前途建立在中國的善意上， 在台灣那有多大市場？

（作者為新竹教育大學退休副教授）