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奇幻！台灣南國漫讀節5個月50場活動　旅英設計師詹朴操刀主視覺劉冠廷出任大使

知名演員劉冠廷擔任 2021 南國漫讀節大使

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/27 14:08
知名演員劉冠廷擔任 2021 南國漫讀節大使(圖／APUJAN)

知名演員劉冠廷擔任 2021 南國漫讀節大使(圖／APUJAN)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2021 南國漫讀節由知名男星劉冠廷擔任活動大使，由旅英設計師詹朴打造奇幻主視覺，將於10月16日起為期5個月舉辦50場活動。

2021 南國漫讀節舉辦邁入第三年，以「前往南方的閱讀派對」為策展主軸將在屏東盛大登場，為期5個月的主題活動從遠距離的觀看南方到踏入南方土地，舉辦50場閱讀活動，包含35場閱讀講座、5場南方探遊走讀、5班解憂藍皮、2場閱讀市集，以及3場藝文展演，

2021 南國漫讀節拉長活動期長，自去年兩個月到今年延展為五個月，策展人張鐵志、蔡瑞珊表示，南國漫讀節自2019年開辦，已舉辦超過100場文化活動，第一屆「大武山劇場」，跨界閱讀述說大武山下的種種故事﹔第二屆「向土地學習」，閱讀屏東土地上的生活與風土。

今年由旅英設計師詹朴（APUJAN 品牌創意總監）操刀主視覺，由出身屏東的雙金演員劉冠廷擔任大使。劉冠廷以電影《陽光普照》奪得第56屆金馬獎最佳男配角獎，鼓勵人們偶爾脫離被螢幕包圍的生活，找回閱讀書本的感動。

劉冠廷分享，小時候看著親戚習慣全家人到書店閱讀，各自沈浸在書本世界，就此開啟他對閱讀的好奇，正值青春的時光裡，從《哈利波特》、《偷書賊》、金庸小說等小說的奇幻世界，找到一處安穩寄託的避風港，透過書本打開對世界的想像。

本屆南國漫讀節主視覺定調「在字與字之間，行與行之間，我們迷惘著，我們旅行著，我們漫讀著。」詹朴表示：「 首次設計南國漫讀節主視覺，挑戰以各種類型的閱讀樣貌出發，在圖像主題字樣之外，結合一系列的時裝形象照，試圖為南國漫讀節呈現另一種風格的主視覺。」

2021南國漫讀節將於10月16日舉辦開幕，詳情請關注官方粉專

奇幻！台灣南國漫讀節5個月50場活動　旅英設計師詹朴操刀主視覺劉冠廷出任大使
設計師詹朴為 2021 南國漫讀節操刀主視覺(圖／APUJAN )
南國漫讀節
劉冠廷
詹朴
屏東

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