英國航母護衛艦通過台灣海峽　共機來擾遭我空軍驅離

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)英國皇家海軍伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)護衛艦里士滿號(HMS Richmon)今(27)日通過台灣海峽,官方推特也在凌晨發文證實,襲擾共機則遭我空軍驅離。

綜合媒體報導,已在西太平洋地區停留數月的英國皇家海軍伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)於推特上發文,「在與東中國海的合作夥伴和盟友一起工作的繁忙時期之後,我們現在正在通過台灣海峽訪問越南和越南人民海軍的途中。」

「台灣西南空域」臉書專頁今早發文表示,中共軍機運八遠干機進入我西南空域,我空軍在空監控,並於08時02分廣播驅離。

「台灣西南空域」說明,同時英國皇家海軍護衛艦 HMS Richmond(F239)進入台灣海峽,目前位於台北港西方約35浬位置,由北向南,並進行艦載直升機海空操演。此消息經由英國皇家海軍HMS Richmond官方推特證實。HMS里士滿號是皇家海軍的23型護衛艦。

國防部長邱國正今日表示,凡是經過台海的船艦,國軍都會掌握,但不會去干預,因為畢竟外籍軍艦在台灣海峽或台灣東部等等在台灣範圍內,國軍全程監控。

據國防部統計,截至今日上午共機擾台已經超過500架,僅本月已達102架次。

After a busy period working with partners and allies in the East China Sea, we are now en route through the Taiwan Strait to visit #Vietnam and the Vietnam People's Navy. #CSG21 International by design pic.twitter.com/0bys9eYY42