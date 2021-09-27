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英國航母護衛艦通過台灣海峽　共機來擾遭我空軍驅離

英航母打擊群護衛艦於共機頻擾台之際通過台灣海峽。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/27 10:52
英航母打擊群護衛艦於共機頻擾台之際通過台灣海峽。（截取自官方推特）

英航母打擊群護衛艦於共機頻擾台之際通過台灣海峽。（截取自官方推特）

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)英國皇家海軍伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）護衛艦里士滿號（HMS Richmon）今(27)日通過台灣海峽，官方推特也在凌晨發文證實，襲擾共機則遭我空軍驅離。

綜合媒體報導，已在西太平洋地區停留數月的英國皇家海軍伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）於推特上發文，「在與東中國海的合作夥伴和盟友一起工作的繁忙時期之後，我們現在正在通過台灣海峽訪問越南和越南人民海軍的途中。」

「台灣西南空域」臉書專頁今早發文表示，中共軍機運八遠干機進入我西南空域，我空軍在空監控，並於08時02分廣播驅離。

「台灣西南空域」說明，同時英國皇家海軍護衛艦 HMS Richmond(F239)進入台灣海峽，目前位於台北港西方約35浬位置，由北向南，並進行艦載直升機海空操演。此消息經由英國皇家海軍HMS Richmond官方推特證實。HMS里士滿號是皇家海軍的23型護衛艦。

國防部長邱國正今日表示，凡是經過台海的船艦，國軍都會掌握，但不會去干預，因為畢竟外籍軍艦在台灣海峽或台灣東部等等在台灣範圍內，國軍全程監控。

據國防部統計，截至今日上午共機擾台已經超過500架，僅本月已達102架次。
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里士滿號
護衛艦
共機

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