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沉浸式療癒作品「風起夢境」10/6移師新竹展覽 9/29開放線上預約

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/27 10:43
圖片由交通部觀光局提供

圖片由交通部觀光局提供

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 交通部觀光局與新竹市政府共同合作將2021台灣燈會唯一室內沉浸式燈藝作品-「風起夢境」燈區，結合今年新竹光臨藝術節，將於10月6日至16日假新竹公園風Live House華麗展出。

「風起夢境」是透過沉浸式投影與仿生技術，利用線條、粒子、空氣感等營造出風的形象，民眾隨著風的引導緩緩地跟著風聲直搗夢境核心，並可以肆意地與夢中元素進行互動，每當中心吹起微風，整個空間將幻化成一道新的夢境。

觀光局表示，這次展覽也依循解夢心理學，創作出三種分別象徵「幸福」、「財富」及「自由」的夢境主題，邀請民眾親臨感受自己被風緩緩地包圍環繞，或感受蝴蝶輕輕停佇在身上，藉由沉浸式夢境療癒自己，作一場屬於自己的美夢。

「風起夢境」自9月29日中午12時起開放全場次線上預約報名，1人申請最多可報名4位同行（含本人），民眾線上預約完成後僅須於報名場次開始前報到即可入場。

觀光局提醒，配合中央流行疫情指揮中心公布之二級警戒管制規定，該展覽全面實施總量管制，進入場館前需量測體溫、實聯制登記並全程配戴口罩，入館方式為每30分鐘開放預約民眾進場，並視館內容留人數，彈性開放現場民眾入館，為避免排隊久候，建議民眾可多利用線上預約報名系統。

交通部觀光局表示，這次展期橫跨國慶連假，邀請民眾外出參觀本次觀光局創新推出結合光影與科技的燈光饗宴，但也要做好個人防疫措施，並建議多利用公共運輸，才能開心出遊平安返家。

沉浸式療癒作品「風起夢境」10/6移師新竹展覽 9/29開放線上預約

照片來源：交通部觀光局提供

沉浸式療癒作品「風起夢境」10/6移師新竹展覽 9/29開放線上預約

圖片由交通部觀光局提供
風起夢境
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更新時間 : 2021-09-27 11:33 GMT+08:00

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