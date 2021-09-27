沒有舞者？國泰藝術節雲門舞集魔幻秀揭幕　巡演台灣六大城市場次揭曉

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國泰藝術節將於六大城市帶來12場精彩演出，魔幻秀開場沒有表演者搭配古典樂，自即日起開放事先報名。

2021年國泰藝術節推出兩條節目軸線，包含與民眾一起自在起舞的社區巡演「與雲門共舞」，還有今年全新製作「來雲門跳舞」，接下來將巡迴宜蘭、苗栗、台中等地推出12場節目，需事先報名。

雲門舞集於9月25日及26日在自家淡水雲門劇場推出「2021國泰藝術節 來雲門跳舞」，是疫情趨緩後，雲門舞集的首檔演出，今年全新企劃「國泰藝術節 來雲門跳舞」以舞台魔幻秀開場，在沒有表演者的舞台上，由舞台懸吊及聲光系統結合古典樂擔綱演出，打開觀眾的想像力。



林懷民《白水》(攝影/李佳曄)

在嚴守防疫規範下，今年雲門不僅要將舞蹈帶進全台六個城市的公共空間，因為新冠肺炎疫情打亂原訂演出計畫，但在主辦單位與各地合作機構場館的全力協調與努力下，終於排除萬難，順利在秋季和觀眾相約，即將走訪基隆、宜蘭、苗栗、台中、高雄及彰化。

「來雲門跳舞」節目中將深入淺出介紹現代舞，並呈現雲門經典作品精華片段，包含創辦人林懷民的《水月》、《白水》，藝術總監鄭宗龍的《十三聲》，觀眾可藉此機會大飽眼福，一次回味雲門經典。以往只在特殊節目設計才會亮相，以大片樹林綠意為背景的「綠劇場」，也將在演出中為觀眾揭開神秘面紗。

2019年起，由雲門舞集藝術總監鄭宗龍策畫的社區巡演「國泰藝術節 與雲門共舞」，以嶄新型態舞進台灣各個城市的公眾領域，打破舞台與觀眾席界線，讓每個人都能在離家不遠的地方，和雲門舞者一起翩翩起舞。

「國泰藝術節 與雲門共舞」節目資訊

10/02（六）、10/03（日）14:30 基隆國立台灣海洋大學育樂館

10/15（五）、10/16（六）14:30 宜蘭中山國小小巨蛋

11/06（六）、11/07（日）14:30 苗栗白沙屯拱天宮香客餐廳

11/13（六）、11/14（日）16:00 台中纖維工藝博物館（國光里活動中心）

11/20（六）、11/21（日）16:00 高雄大東文化藝術中心戶外舞台

11/27（六）、11/28（日）14:30 彰化縣政府大廳

「國泰藝術節 來雲門跳舞」節目資訊

9/25（六）、9/26（日）、10/9（六）、10/10（日）、11/6（六）、11/7（日）、11/20（六）、11/21（日）每日11:00、15:00兩場

地點：淡水雲門劇場，限量座位

詳情與購票：https://www.cloudgate.org.tw/cgt/theater-event/714

雲門草地派對：https://www.cloudgate.org.tw/cgt/theater-event/732