秋天紓緩身心的良方 臺灣觀賞鳳梨正當紅

(台灣英文新聞/生活組 綜合報)時序進入秋天，觀賞鳳梨的葉子正悄悄染色，行政院農業委員會種苗改良繁殖場表示，觀賞鳳梨年產量可達50萬株，除了是大型活動室內與戶外景觀佈置的常客外，在家也是打造療癒空間的高手，成為許多人回家後怡情養性、紓緩身心的良方。

種苗場指出，由於觀賞鳳梨植株葉腋或葉心部位可蓄積水份，又稱為「積水鳳梨」，這類植物大多原生於熱帶與亞熱帶雨林中，植株具有多變的葉紋及葉色，可謂雨林中的五彩植物。目前種苗場栽培品種包括觀賞葉色的五彩鳳梨屬、鶯歌鳳梨屬等，觀賞花朵的擎天鳳梨屬、鐵蘭鳳梨屬等，以及觀賞果實的蜻蜓鳳梨屬等。

種苗場說明，觀賞鳳梨因耐旱不易枯萎、病蟲害少、栽培容易等特性，是室內外極佳的觀賞入門植物。一般栽培多以透氣、排水性佳及兼具保濕的介質為主，如蛇木屑、椰纖、發泡煉石等。栽培環境以高濕度、通風，有陽光斜射的半、全日照環境為宜；植株葉色及葉紋會隨陽光的強弱而有所改變，適當的光照有助於葉片顏色及斑紋更加鮮豔亮麗。水份需求上，則儘量保持介質濕潤，可使葉腋或葉心積水區溢滿水。

種苗場表示，花卉市場、網購平台等皆有販售觀賞鳳梨，且價格便宜，近期由於COVID-19疫情緣故，民眾待在家裡的時間大增，在居家生活期間，不妨種種色彩鮮艷亮麗的觀賞鳳梨，沉浸在種植樂趣且療癒舒適感受中。