立陶宛警告中國小米手機有資安風險　德國主動展開調查

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）立陶宛政府認定中國小米手機具有內建審查功能，有資安風險，建議消費者棄用，德國電信主管機關決定展開調查。

綜合中央社報導，立陶宛國防部的國家網絡安全中心日前發布報告，在歐洲販售的小米Mi 10T 5G型手機內建審查功能，可偵測「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」和「民主運動」等用語，立陶宛國防部副部長阿布克維休斯（Margiris Abukevičius）建議民眾不要買新的中國手機，如果已經買最好棄用。

報告還表示，該手機軟體內的審查功能在「歐盟地區」已被關閉，但隨時可遠端開啟。

專精科技和網路安全的柏林智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung）專家賀平希（Sven Herpig）表示，中國手機內建審查軟體「可以理解」；但問題是在歐洲販售的機種為何審查功能只是關閉，不是完全放棄，當手機軟體更新時就有重新啟動的風險。

賀平希說，中國手機內有意料之外的功能或不安全的印象如果固定下來，對有意在歐洲市場生根的中國手機廠商將有負面影響。

立陶宛的警告受到德國政壇關注。社會民主黨（SDP）負責數位政策的國會議員齊默曼（Jens Zimmermann）告訴「商報」（Handelsblatt），立陶宛當局的發現令人擔憂，他要求負責電信設備檢測的聯邦資訊安全局（BSI）「馬上」展開調查，尤其要澄清「是否將審查結果通報中國相關單位」。

德國另一執政黨基督教民主黨（CDU）議員辛潘斯基（Tankred Schipanski）也呼籲電信主管機關進行調查，他並推測立陶宛正與歐洲各國政府分享相關訊息。

對此，德國聯邦資訊安全局證實已展開調查。一名發言人告訴「德新社」（DPA），聯邦政府機構購買的工作用手機沒有小米、也沒有其它中國品牌，不過無法排除政府員工用自己買的小米手機從事公務。