吃降血壓藥　飲食禁忌多！台灣藥師：千萬別亂吃泡菜、煙燻食物、柑橘類水果等3大類食物

許多服用降血壓藥的人，會避免同時食用葡萄柚，卻不知道其他飲食禁忌。（示意圖／maxpixel） 許多服用降血壓藥的人，會避免同時食用葡萄柚，卻不知道其他飲食禁忌。（示意圖／maxpixel）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據統計，台灣的高血壓人口超過508萬，許多服用降血壓藥的人，會避免同時食用葡萄柚，卻不知道柑橘類水果、高鉀、高鈉食品也是禁忌，攝取過多可能增加藥品不良反應的發生，包含心律不整等，不可不慎。

「高血壓」是現今常見的慢性疾病，也是是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，一般說來收縮血壓高於140 mmHg或舒張壓高於90 mmHg就算是高血壓。

高血壓初期症狀輕微讓人不易察覺，偶爾會感覺頭痛，後頸部緊緊的等情況，有隱形殺手之稱。若血壓長期偏高容易造成動脈血管的傷害，導致心血管疾病的發生。

初期的血壓偏高可藉由生活型態的改變，例如：減重、運動、限制鹽分攝取及減少脂肪攝取等來控制血壓；但若無法有效控制，醫師指示需服用藥物治療時，請遵醫囑按時服藥，而且在飲食上也要避開高鈉、高鉀食物和柑橘類水果。

吳厚澤藥師表示，控制血壓時高鈉食品要小心，高血壓病人攝取過多鈉時，體內水分滯留會使血液量增加，可能會造成血壓升高，使降血壓藥無法達到預期效果。對此，吳藥師建議：像是煙燻食物、加工罐頭、泡菜、調味料、火鍋湯等高鈉食品，高血壓病人都應少吃。

市面上常見的降血壓藥分為多款，若是服用保鉀利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素接受體阻斷劑者要注意高鉀食品。

吳厚澤說明，上述三類降血壓藥，同時會減少體內鉀離子排出，使血鉀升高，因此高血壓合併有腎臟病的病人服用上述藥品時，應留意高鉀食物（如香蕉、紫菜、葡萄乾、金針菇、空心菜、菠菜、釋迦、榴槤、龍眼乾等）的攝取，以免加重腎臟負擔並造成高血鉀，而出現肌肉無力、心律不整等症狀。

不過，並非所有高血壓病人都不可以吃香蕉，主要與所服用的藥品有關，民眾如有疑慮，可向藥師或醫師諮詢，確保用藥安全。

此外，有些高血壓病人認為應該降低食鹽中的鈉含量，於是選購低鈉的薄鹽醬油或低鈉鹽，但市面上的低鈉產品多以鉀來取代鈉，對於服用上述三類降血壓藥的病人，可能造成高血鉀而增加藥品不良反應的發生。

許多服用降血壓藥的人，會避免同時食用葡萄柚，但卻不知道柚子、柑橘類水果和葡萄柚一樣也含有抑制肝臟代謝酵素的成分「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，持續大啖柚子，可能會抑制高血壓藥的代謝，導致藥品血中濃度增加，使副作用發生機率提高。

吳厚澤提醒，服用像是鈣離子通道阻斷劑類降血壓藥的高血壓病人，服藥期間如食用葡萄柚，可能導致藥品血中濃度升高，而增加發生副作用之機率，像是臉潮紅、頭痛、心跳過速，嚴重時可能會導致低血壓。此外，葡萄柚抑制藥品代謝作用可長達數小時甚至2至3天，即使間隔服藥也無法完全避免。

服藥應搭配溫開水，除非藥袋有特別標示，否則勿以葡萄柚汁、茶、牛奶等來吞服藥品，以免產生不良反應。最後建議民眾早晚定時量血壓，若有改變飲食、增減藥品與保健品時，應注意血壓變化。