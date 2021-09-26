Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣2021雙十國慶焰火超炫•高雄市府公布10大最佳觀賞地點!　港區限量2萬觀賞席次•10月1日起預約抽籤

▲高雄觀光局利用日前焰火試放機會，透過焰火廠商專業判斷，在港灣周邊找出10大最佳觀賞點，並在今天（9/26）公布。▲2021國慶焰火港區限量2萬席的主觀賞區，需事先登記抽籤。不過市府也加碼逾百顆高空焰火，讓民眾即使沒中籤，在遠處也能欣賞焰火。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/26 16:39
圖/陳其邁臉書

圖/陳其邁臉書

台灣2021雙十國慶焰火超炫•高雄市府公布10大最佳觀賞地點!　港區限量2萬觀賞席次•10月1日起預約抽籤（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2021國慶焰火將在高雄港舉行，高市府今天(26日) 公布10大最佳觀賞地點，包括西子灣觀景平台、中山大學、壽山情人觀景台等，讓沒抽中主觀賞區座位席的民眾，也能從不同角度欣賞焰火。

雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，市府仍採取嚴謹防疫措施，2021國慶焰火港區限量2萬席次的主觀賞區，需事先登記抽籤。不過市府也加碼逾百顆高空焰火，讓民眾即使沒抽到籤，在遠處也能欣賞焰火。

高雄市觀光局表示，這次12吋及16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，大口徑焰火施放高度高，加上港灣360度視野無遮蔽，從遠處就能觀賞到焰火。

何處是觀賞焰火的最佳位置，近日已成網路熱門話題，觀光局利用日前焰火試放機會，透過焰火廠商專業判斷，在港灣周邊找出10大最佳觀賞點，今天公布。

觀光局表示，10大最佳觀賞點包括

西子灣觀景平台西子灣遊客中心中山大學壽山情人觀景台星光水岸公園哈瑪星鐵道園區旗津沙灘旗津馬雅各自行車道旗津輪渡站周邊等9處，第10處則是「市民秘密景點」，邀民眾發掘自家屋頂、陽台的最佳觀賞視角。

不過觀光局提醒，外圍觀賞點仍會依面積進行容留人數管制，民眾需遵守戴口罩等相關防疫規定。

高雄市政府觀光局說明，為更加確保本次活動預約制的有效及便利，欲參加活動抽籤民眾務必先加入高雄市政府Line官方帳號，並於10月1日上午9時至10月4日下午6時，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記 (如下圖所示) ，登記順序完全不影響中籤機率，詳實填報各項資訊，才是有效預約的關鍵、有約在先安心觀賞的要領！

最後，將在10月5日下午3時公布中籤名單，中籤者請於10月9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

台灣2021雙十國慶焰火超炫•高雄市府公布10大最佳觀賞地點!　港區限量2萬觀賞席次•10月1日起預約抽籤

主要觀賞區座位席需於10月1日加入市政Line官方帳號，在預約系統登記參加抽選，10月4日截止登記、10月5日公布中籤名單(流程如上圖) 。/高雄旅遊網

由於本次活動預約採一人登記抽籤，若中籤後可再另帶一人參加，中籤者請於領票前確認同行者人選，並詳實填寫同行者基本資料，且完成兩人的健康切結與聲明事項，方才取得兩人同時入場許可。再次重要提醒，10日活動當天，中籤者必須憑身份證與同行者完成報到、驗證，才能一起順利入場，安心享受精采的國慶焰火。

觀光局進一步說明，為避免活動過程人潮群聚，預約系統將會自動分配每個人的報到地點及觀賞區域，並提供適切的報到地點、地圖及交通方式。請中籤民眾10月5日後儘速完成領票，之後可隨時在預約系統上，查詢您的報到地點與觀賞區域位置，10日當天須依指定報到地點入場，相信全體參與民眾，都會展現高水準的自律團結、做好相關防疫措施，圓滿完成這次睽違20年後重返高雄的經典盛事！

最後市府還要提醒，活動當天現場，周遭道路將進行交通管制，請參與民眾出門前，事先查詢相關交通資訊，並請多加利用大眾運輸工具抵達會場。另外，防疫期間請保持社交距離並全程配戴口罩，活動場域內禁止飲食。更多高雄國慶焰火資訊，可至高雄旅遊網官網查詢「2021國慶焰火在高雄」相關活動資訊。

台灣2021雙十國慶焰火超炫•高雄市府公布10大最佳觀賞地點!　港區限量2萬人觀賞席次•10月1日起預約抽籤

【睽違20年】台灣雙十國慶焰火重返高雄施放　山海河港360度全視角•僅2萬幸運者能入場！
高雄市
國慶
焰火
預約
登記
抽籤
LINE

相關新聞

【睽違20年】台灣雙十國慶焰火重返高雄施放　山海河港360度全視角•僅2萬幸運者能入場！
【睽違20年】台灣雙十國慶焰火重返高雄施放　山海河港360度全視角•僅2萬幸運者能入場！
2021/09/24 17:50
國慶活動倒數！總統府周遭23日起分階段交管　10/7採實聯制看預演
國慶活動倒數！總統府周遭23日起分階段交管　10/7採實聯制看預演
2021/09/23 16:08
台灣開放首劑輝瑞BNT疫苗預約　7小時預約率達七成四
台灣開放首劑輝瑞BNT疫苗預約　7小時預約率達七成四
2021/09/20 20:50
台灣第8輪公費AZ疫苗•北市超量預約逾萬人　副市長蔡炳坤籲中央: 嚴格審核各縣市量能
台灣第8輪公費AZ疫苗•北市超量預約逾萬人　副市長蔡炳坤籲中央: 嚴格審核各縣市量能
2021/09/13 10:01
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
2021/09/11 16:09