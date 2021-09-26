台灣2021雙十國慶焰火超炫•高雄市府公布10大最佳觀賞地點!　港區限量2萬觀賞席次•10月1日起預約抽籤

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2021國慶焰火將在高雄港舉行，高市府今天(26日) 公布10大最佳觀賞地點，包括西子灣觀景平台、中山大學、壽山情人觀景台等，讓沒抽中主觀賞區座位席的民眾，也能從不同角度欣賞焰火。

雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，市府仍採取嚴謹防疫措施，2021國慶焰火港區限量2萬席次的主觀賞區，需事先登記抽籤。不過市府也加碼逾百顆高空焰火，讓民眾即使沒抽到籤，在遠處也能欣賞焰火。

高雄市觀光局表示，這次12吋及16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，大口徑焰火施放高度高，加上港灣360度視野無遮蔽，從遠處就能觀賞到焰火。

何處是觀賞焰火的最佳位置，近日已成網路熱門話題，觀光局利用日前焰火試放機會，透過焰火廠商專業判斷，在港灣周邊找出10大最佳觀賞點，今天公布。

觀光局表示，10大最佳觀賞點包括

西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊等9處， 第10處則是「市民秘密景點」， 邀民眾發掘自家屋頂、陽台的最佳觀賞視角。

不過觀光局提醒，外圍觀賞點仍會依面積進行容留人數管制，民眾需遵守戴口罩等相關防疫規定。

高雄市政府觀光局說明，為更加確保本次活動預約制的有效及便利，欲參加活動抽籤民眾務必先加入高雄市政府Line官方帳號，並於10月1日上午9時至10月4日下午6時，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記 (如下圖所示) ，登記順序完全不影響中籤機率，詳實填報各項資訊，才是有效預約的關鍵、有約在先安心觀賞的要領！

最後，將在10月5日下午3時公布中籤名單， 中籤者請於10月9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

主要觀賞區座位席需於10月1日加入市政Line官方帳號，在預約系統登記參加抽選，10月4日截止登記、10月5日公布中籤名單(流程如上圖) 。/高雄旅遊網

由於本次活動預約採一人登記抽籤，若中籤後可再另帶一人參加，中籤者請於領票前確認同行者人選，並詳實填寫同行者基本資料，且完成兩人的健康切結與聲明事項，方才取得兩人同時入場許可。再次重要提醒，10日活動當天，中籤者必須憑身份證與同行者完成報到、驗證，才能一起順利入場，安心享受精采的國慶焰火。



觀光局進一步說明，為避免活動過程人潮群聚，預約系統將會自動分配每個人的報到地點及觀賞區域，並提供適切的報到地點、地圖及交通方式。請中籤民眾10月5日後儘速完成領票，之後可隨時在預約系統上，查詢您的報到地點與觀賞區域位置，10日當天須依指定報到地點入場，相信全體參與民眾，都會展現高水準的自律團結、做好相關防疫措施，圓滿完成這次睽違20年後重返高雄的經典盛事！

最後市府還要提醒，活動當天現場，周遭道路將進行交通管制，請參與民眾出門前，事先查詢相關交通資訊，並請多加利用大眾運輸工具抵達會場。另外，防疫期間請保持社交距離並全程配戴口罩，活動場域內禁止飲食。更多高雄國慶焰火資訊，可至高雄旅遊網官網查詢「2021國慶焰火在高雄」相關活動資訊。