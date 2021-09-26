10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始。(示意圖/Getty Images) 今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除了50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均在第1階段。不過指揮中心也提醒，COVID-19疫苗與流感疫苗接種時間應「間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。。

指揮中心指揮官陳時中說明，今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，但分為2階段開打，11類族群可優先於第一階段10月1日起開打，包含：

醫事及衛生防疫相關人員 65歲以上長者 安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員 滿6個月以上至國小入學前幼兒 孕婦 具有潛在疾病之高風險慢性病人 BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者 國小至高中(職)/五專一至三年級學生 6個月內嬰兒之父母 幼兒園托育人員及托育機構專業人員 禽畜業及動物防疫相關人員

而第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，自11月15日開始施打。

陳時中提醒，公費流感疫苗開打期間，COVID-19疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，COVID-19及流感2種疫苗接種「間隔應至少7天」，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。

另外，10月1日起，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。