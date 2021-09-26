斯洛伐克贈我AZ疫苗由1萬增至16萬劑•台灣指揮中心: 提供第2劑接種　將自9／29起陸續配送

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，斯洛伐克政府為協助各國對抗疫情，共同維護全球衛生安全，繼7月16日宣布捐贈我國1萬劑疫苗後，又將捐贈數量提高至16萬劑AstraZeneca(AZ)疫苗，經斯國衛生部與我國斯洛伐克代表處之通力合作安排，已於9月26日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

本批疫苗效期至110年10月31日及11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人接種。

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗今上午運抵台灣；蔡總統透過臉書表示，「感謝斯洛伐克16倍的支持力量」。

對於日本與斯洛伐克分別捐贈的50萬、16萬劑AZ疫苗，行政院長蘇貞昌今透過臉書表示，疫苗將在嚴謹的檢驗封緘作業後，提供第2劑造冊接種。

日本政府第5度捐贈台灣的50萬劑AZ疫苗，昨(25日) 上午由日本航空班機JL809載運，自日本成田機場出發，該班機在下午1時16分運抵桃園機場。

指揮中心26日說明，全球面對疫情肆虐，國際社會竭盡一切努力，透過相互援助遏止疫情蔓延，斯洛伐克為感謝我國去年捐贈70萬片口罩之情誼，此時伸出援手提供並加碼捐贈這批COVID-19疫苗，讓我國感受到國際間正向循環的良善力量，此批疫苗將有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心謹向斯洛伐克政府與人民致上誠摯謝意。

指揮中心表示，為儘速提升國內第二劑COVID-19疫苗涵蓋率，將自9月29日起陸續配送AstraZeneca COVID-19疫苗(以下簡稱AZ疫苗)，預計開放7月22日前已接種第一劑AZ疫苗且間隔滿10週以上之52歲(含)以上[即1969年12月31日(含)前出生]民眾，由縣市政府安排通知接種第二劑AZ疫苗，並可視疫苗庫存、到貨與接種情形，依年齡層逐序向下開放與第一劑AZ疫苗接種間隔滿10週之民眾接種第二劑。



指揮中心說明，本(2021)年7月22日前接種AZ疫苗之民眾，至9月30日間隔將滿10週以上。考量年齡較大者感染COVID-19疫苗後重症風險較高，為使年紀較長之民眾獲得足夠免疫保護力，故目前可配送之AZ疫苗量約111萬劑，將優先提供52歲以上民眾接種，將自9月29日起陸續配送。地方政府衛生局可依現有疫苗庫存及後續配送時間，規劃指定合約院所或接種點提供接種服務，並可視接種量能與疫苗可調度量調整開始接種日期。



由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，

接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，

請民眾於接種各項疫苗前應攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時應說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應；此外

接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重不適症狀，應儘速就醫，

並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。