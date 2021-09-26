台灣9/26本土+0　境外+8　含6例緬甸境外生

台灣9/26新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣9/26新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中緬甸境外生占了6例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增8例境外移入個案，為2例男性、6例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸(案16292至案16295、案16298、案16299)、印尼(案16296)、阿拉伯聯合大公國(案16297)入境，入境日介於今(2021)年9月2日至9月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，今天8例境外移入個案，皆非「突破性感染」，案16296和案16297雖然各打過一劑的AZ疫苗，但未完整接種兩劑，不能認定為「突破性感染」。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,189例確診，分別為1,556例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。