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【保命要訣】睡夢中發生地震•記得抓枕頭～萬一台灣發生大地震　應注意哪些事項？

花蓮今天清晨6時21分發生規模5.7地震，台鐵各路段立刻進行巡檢，全部路線在上午9時左右巡檢完畢恢復正常，但稍早影響37列次，共誤點613分，影響約4800名旅客。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/26 10:31
圖／報地震 - 中央氣象局臉書粉專

圖／報地震 - 中央氣象局臉書粉專

延伸閱讀：台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）花蓮今天清晨6時21分發生規模5.7地震，台鐵各路段立刻進行巡檢，全部路線在上午9時左右巡檢完畢恢復正常，但稍早影響37列次，共誤點613分，影響約4800名旅客。

話說地震來時如果你剛好窩在床上，中央氣象局提醒您#保命要訣就是，

請快速拿起 #枕頭 保護自己的頭部！

根據氣象局官方臉書：　

地震來時，室內大致以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則，然而，由於並非隨時隨地都有桌子可以躲藏，因應不同的情境，大家必須使用不同的避難方法。

賴在被窩的你，請務必盡速使用枕頭或棉被保護頭頸部！

周遭一片漆黑時，也請不要摸黑走動，以免被砸傷或是跌倒。

此外，大家平時就要注意，盡量不要將床擺放在窗戶、容易倒塌的櫥櫃旁、容易墜落的家具下方，才能好好保護沉浸於美夢中的自己唷！

現在來複習一下

中央氣象局地震測報中心：

地震百問-96. 大地震發生時應注意哪些事項？

(1) 在室內者應立即熄滅火源，關閉電源以防火災，然後奔逃至室外空曠地方，但應防外物倒塌（如招牌、屋瓦、廣告燈等）而被擊傷。

(2) 如一時無法逃至室外，應選一堅固、高度較矮而重心穩定之家具下（旁）躲避，並遵照趴下(drop)、掩護(cover)、穩住(hold on)的原則，以免被室內落物擊傷。

【保命要訣】睡夢中發生地震•記得抓枕頭～萬一台灣發生大地震　應注意哪些事項？圖表資料來源：內政部消防署－消防防災館

(3) 不可躲在牆邊、河、海堤或山崖附近。

(4) 沿海居民應疏遷至高地以防海嘯。

(5) 水庫下游地區居民，應防水庫崩塌所引起之山洪。

(6) 高樓之居民逃離時，切忌爭先恐後，否則易生跌倒而被踏斃，並使出口擁塞。

另外網傳地震發生時要躲「黃金三角」或「生命三角」，這真的是正確的嗎?

請看內政部消防署提供的正確解答超連結在此　

【保命要訣】睡夢中發生地震•記得抓枕頭～萬一台灣發生大地震　應注意哪些事項？

台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
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內政部
消防署
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