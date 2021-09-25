台灣部分高中職學生9月間上傳之學習歷程檔案遺失　初估81校、近8千人受影響

此為線上教學示意照 (中央社) 此為線上教學示意照 (中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）部分高中職學生9月期間上傳的學習歷程檔案遺失，各界質疑沒做好「備份」措施。教育部解釋，先前就有校內、校外備份措施，未來也會再強化多重備份機制，包括同機房、異地備份。

教育部今天(25日) 表示，暨南大學管理團隊配合資通安全管理法規定，將「公版模組」資料「向上集中」，逐步搬移到新機房內的虛擬主機VM時，因系統更新重新開機，發現有3台VM的硬碟設定錯誤，造成部分檔案無法連結。

教育部目前統計，影響範圍是使用「公版模組」的81校、7854名學生，在9月5日到22日期間上傳的學習歷程檔案資料共2萬5210件。目前已掌握學生清冊，將由學校輔導學生檢視及重傳資料。

以上資料來源: 教育部

學習歷程檔案遺失的消息今天曝光後，引起教育社群熱烈討論，許多人都質疑沒做好「備份」措施。中央社引述全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，連中小學資訊課教師，都會千交代、萬交代要做好備份，政府機關不該犯這樣的錯誤。

對此，教育部國民及學前教育署組長張永傑說，這次出現問題的「公版模組」，仍在校內平台範疇，資料還沒上傳到中央資料庫。教育部當初在補助各校建置校內平台、採購硬碟時，就有要求要做好備份措施；另外，暨大團隊原本也預計在這次將資料「向上集中」的過程中，連帶做好備份，但後來出錯。

張永傑表示，為了防範再次發生資料遺失，今天起將加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況；同時再強化多重備份機制，包括同機房、異地備份，增加資料保護強韌度。

另外，根據「聯合新聞網」報導，立法委員萬美玲質疑國教署2、3天前就曾發函各校，稱系統正在維修，先不要上傳資料，懷疑前幾天就有狀況。

「聯合新聞網」也報導，教育部稱是暨大團隊出包，但許多學校都是接到某家廠商通知，也以為是該廠商出包，懷疑之間有貓膩。

根據中央社，教育部主任秘書廖興國解釋，受影響學校是在9月23日發現不能上傳，國教署和暨大團隊聯繫，瞭解到是VM硬碟設定出錯，因此有提醒各校暫時不要上傳資料，和萬美玲指稱的時間點相符。

廖興國解釋，這次出錯的確實是教育部委託暨大團隊將「公版模組」資料向上集中的案子，公版模組可以附掛在各種版本的校務行政系統中，可能是廠商基於服務學校客戶，協助告知資訊。被點名的廠商也於今天稍早緊急在網站上發出聲明，強調只負責軟體開發與維護，未包含機房端管理與主機硬碟相關設定等工作項目。

這一次出問題的「公版模組」，當初是考量各校現有的校務行政系統版本眾多，難以整合，因此才委託暨南大學開發出可附掛於各既有系統的模組，方便學校管理。