張亞中惜敗朱立倫 高呼重振國民黨魂、解決兩岸敵對創造和平

國民黨主席25日改選，黨主席候選人張亞中以2萬多票之差敗給朱立倫。（圖／中央社） 國民黨主席25日改選，黨主席候選人張亞中以2萬多票之差敗給朱立倫。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）在今（25）日國民黨主席選舉中朱立倫以破8萬的選票勝出，獲得破6萬票的張亞中在挑戰失敗後表示，將繼續發揚孫文的五權憲法。

張亞中晚間接受媒體採訪時，呼籲中國國民黨必須要堅持中華史觀，反對任何的台獨以及獨台的史觀。他也呼籲，所有國民黨的黨員身份認同，是「我是台灣人，也是中國人」。如果黨員在身份認同上採取搖擺，「那麼不僅對不起列祖列宗，更沒資格作為中國國民黨黨員。」

張亞中還說，國民黨的基礎，在於中國民國憲法所支撐，但過去二、三十年來，中國國民黨在捍衛這個五權憲法上「做得太少」。他呼籲，中國國民黨的「黨魂」，必須要堅持五權憲法。

張亞中強調，「中國國民黨是屬於整個中華民族的，所以有責任要解決兩岸敵對狀態，要能夠創造兩岸和平。」他直言，國民黨不能因為在野而採取「拖」的狀態。他詰問若國民黨「拖」，民進黨「鬥」，台灣人民的安全將被置於何處？他呼籲國民在野也當有勇氣去解決兩岸政治難題，「不要怕、不要拒絕、不要逃避」。

張亞中期許國民黨不要忘掉自己的責任與使命，「要在兩岸主權相互重疊的基礎上，堅持不分裂整個中國的主權，但是也堅持兩岸是分治的。」他強調，在分治不分裂的情況下，國民黨有責任推動兩岸的發展。他指出，所說的簽署和平備忘錄，就是該黨在野所該做的事。他也畫下藍圖表示，當國民黨2024年執政時，必須跟北京對話，然後簽署和平協議，「這是國民黨不可迴避的責任」。

張亞中還表示，本次選舉是喚醒黨魂的邁出非常大的一步，未來他將繼續弘揚孫文思想、深耕中華文化、推動兩岸合和上繼續努力。張亞中還表示，「未來在國民黨的黨魂、中華民國的國魂、兩岸民族魂的情況下，我是不會退卻的。」

國民黨主席選舉中央選舉監察委員會召集人曾永權晚間公布110年黨主席選舉結果，總票數18萬7999票，投票率 50.71%，有效票18萬6018票，無效票1980票。朱立倫共獲得8萬5164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。其餘三位後選人張亞中獲6萬0632票，得票率為32.59%；江啓臣得3萬5090票，得票率為18.87%；卓伯源則僅獲5133票，得票率為2.76%。