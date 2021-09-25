(更新）當選國民黨主席 朱立倫：將重建兩岸交流平台跟溝通管道

更新時間：2021-09-25 20:34

發布時間：2021-09-25 19:57

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）在今（25）日國民黨主席選舉中勝出的朱立倫，晚間7點半在黨部發表勝選演說。

國民黨主席選舉中央選舉監察委員會召集人曾永權晚間公布110年黨主席選舉結果，總票數18萬7999票，投票率 50.71%，有效票18萬6018票，無效票1980票。朱立倫共獲得8萬5164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。其餘三位後選人張亞中獲6萬0632票，得票率為32.59%；江啓臣得3萬5090票，得票率為18.87%；卓伯源則僅獲5133票，得票率為2.76%。

朱立倫表示以「誠惶誠恐」的心情，與所有國民黨的同志一起出發，一起努力。他首先感謝這場選舉中的每一位付出的黨工以及站出來投票的黨員。他表示，要團結每一位同志，「不論支持哪位候選人，都是支持國民黨」。此外，他也號召更多的好朋友一起打拼。

朱立倫表示，稍早已分別致電其他三位候選人。他稱讚卓伯源有風度、熱誠參與選舉，也希望未來能一起努力。朱立倫指出，張亞中教授的熱情與決心，讓大家更重視兩岸和平的議題，感謝對方的指教，並期許對方能把熱誠化為國民黨的戰力。朱立倫也特別強調，感謝江啓臣過去17個月對國民黨的無私無我付出，肯定江的努力與付出。

朱立倫表示，今後國民黨是「空前團結」又充滿「戰鬥力」的「戰鬥藍」，在未來的公投與罷免案，也將團結對抗民進黨。

朱立倫強調，國民黨在兩岸路線上，在黨綱黨章的規範下，重建兩岸交流平台跟溝通管道；在上任後，也將重啟對美代表處的籌備工作。

朱立倫表示，明日也將從他的家鄉桃園開始，到全台各個角落謝票，並聽取基層意見，並重新建立對國民黨的信心。最後，朱立倫喊話，要「國民黨團結再出發」。

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）國民黨主席選舉今（25）日晚間已塵埃落定。黨主席江啟臣尋求連任失敗，前主席朱立倫攜8萬多票獲得壓倒性勝利。

國民黨主席選舉中央選舉監察委員會召集人曾永權晚間公布110年黨主席選舉結果，朱立倫共獲得8萬5164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。其餘三位後選人孫文學校總校長張亞中獲6萬0631票，江啓臣得3萬5090票，前彰化縣長卓伯源則僅獲5133票。

票數居第三的江啓臣已提前在晚間6:20發表敗選演講，並恭喜朱立倫當選新任黨主席。朱立倫則在7點30分法表勝選演說。

國民黨主席選舉 江啟臣發表敗選演說 恭喜朱立倫當選 力求九月前交接