快訊／國民黨主席選舉 江啟臣發表敗選演說 恭喜朱立倫當選 力求九月前交接

更新時間：2021-09-25 18:59

發布時間：2021-09-25 18:37

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導） 國民黨主席選舉今（25）日競爭激烈，前主席朱立倫大幅領先，現任黨主席江啟臣於晚間6點20分，赴國民黨部提前發表敗選演說。

國民黨主席選舉從下午4點起開票，根據截至6點11分的開票結果，在以投票率概估5成，已開出148085票、大約8成選票，有效票數146512票的情況下，朱立倫以68953票（47.06％％），遙遙領先排序第2位、3號候選人張亞中的47017票（32.09％），雙方差距達到21936票，幾已篤定當選下任國民黨主席。

國民黨主席選舉今日投票，尋求連任的江啟臣票數大幅落後朱立倫與張亞中，落居第三名，無緣連任。儘管故鄉台中市力挺，開票一路領先，依然無助於江啟臣連任主席寶座。

江啓臣在敗選演說中恭喜朱立倫當選新黨主席，並表示將帶另二位候選人一同，團結黨內力量，一起支持新任黨主席。他也率領一級黨務主管總辭，並指定副秘書長李彥秀成立交接小組，將力求在九月底前完成交接。

江啓臣也指出，明日將繼續投入街頭，罷免陳柏惟，力拼10月23日「刪Ｑ」成功。

自由時報報導，國民黨台中市黨部主委、原台中縣藍營大老林敏霖傍晚受訪指出，江啟臣一路走來很辛苦，台中市支持者對他期望很深，盼他能持續帶領國民黨與民進黨抗衡。

林敏霖指出，江啟臣這次選戰穩紮穩打，原中縣部分支持江啟臣的票數開得很漂亮，整個台中市票數也開得不錯，並直言，「連任失敗因素很多，並不是他個人問題。」

截至下午6點54分：朱立倫以83,027票大幅領先，張亞中以58,980票位居第二，江啓臣獲33,604票位列第三，卓伯源獲得5,037票敬陪末座。