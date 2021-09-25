【持續更新】國民黨主席選舉朱立倫大幅領先 張亞中位列第二

國民黨主席改選候選人江啟臣（左 起）、卓伯源、張亞中、朱立倫。（圖／中央社） 國民黨主席改選候選人江啟臣（左 起）、卓伯源、張亞中、朱立倫。（圖／中央社）

更新時間：2021-09-25 18:21

更新時間：2021-09-25 17:55

更新時間：2021-09-25 17:28

發布時間：2021-09-25 17:17

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）國民黨主席選舉今（25）日登場，由尋求連任的黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源四位角逐大位，最快下午6點公布最新黨主席。

本次選舉共有約37萬國民黨員擁有投票權，全國投票率破五成，六都投票率破六成，約19萬黨員投票。截至下午6點20分：朱立倫以71,758票大幅領先，張亞中以49,323票位居第二，江啓臣獲28,055票位列第三，卓伯源獲得4,227票敬陪末座。

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）國民黨主席選舉今（25）日登場，由尋求連任的黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源四位角逐大位。共有約37萬國民黨員擁有投票權，投票率預估5成，最快將於6點公布獎落誰家。

截至下午5點15分：朱立倫以30,542票大幅領先，張亞中以17,168票位居第二，江啓臣獲10,953票位列第三，卓伯源獲得2013票位居第四。

國民黨主席選舉自日上午8時至下午4時投票，全台共分422個投開票所，投票結束後隨即開票。中央社報導，約37萬國民黨員可行使投票權利，投票率預估為5成。國民黨表示，最快將於6點宣佈公布獎落誰家。

四位候選人皆已完成投票，江啟臣在台中市投票，現任黨主席表示心情很輕鬆，對選情有信心，大家都期待國民黨的改革能夠延續，努力讓黨更好。

朱立倫特別選在上午10時10分，於新北市的投票所完成投票。朱立倫希望愛國民黨的同志都要出來投票，每一票都很重要，當選後一定會團結全黨，誠懇邀請所有候選人為國民黨努力。

張亞中在台北市投票，近日話題不斷的張亞中表示誰當選黨主席，都會為國民黨帶來新面貌，期待選後國民黨能產生新論述與新方向；黨內競爭是好事，但選後要團結與合作。

至於向黨員訴求是黨內最大公約數的卓伯源，在家鄉彰化投票。他表示，將審慎樂觀看待選情，相信今天會有很好結果，若他當選，首要就是壯大國民黨，會將其他候選人提出的興革方向納入參考。

國民黨內要角也紛紛完成投票。其中立法院前院長王金平回到高雄路竹老家投票，王金平不諱言，這次好像有棄保痕跡，但黨沒有分裂本錢，不論誰輸誰贏，都要「勝不驕、敗不餒」，展現團結。

韓國瑜下午透過臉書表示，這次黨主席選舉，4位投入選戰的黨內同志，都是黨內優秀的人才，勇於承擔的勇氣令人欽佩；他說，無論哪一位最終勝出，4位候選人都通過黨內民主考驗，都對國民黨未來有不可或缺的貢獻。

韓國瑜指出，「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」，期盼新的黨主席，不但要團結和自己意見相同的人，而且要善於團結那些和自己意見不同的人，「團結一心，一致對外，對抗不公不義，還人民幸福。」