南韓中秋後確診首破3000例 境內確診9.8成是Delta所致

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導 ）韓國新冠疫情持續攀升，中秋假期人口流動與接觸，加上防疫放鬆導致疫情加劇，昨（24）日首度確診人數單日破3000例。

據韓聯社報導，24日南韓單日確診數首破三千，創下3273例的新高，較前一日大增842例，累計確診人數來到29萬8402例。

中央防疫對策本部統計指出，近一週內日均確診數達到2055例，其中2029例為社區感染，並預計今（25）日累計確診人數會突破30萬大關。

南韓中央災難安全對策本部第一控制官李基日24日表示，新增確診病例增加的主因，是中秋假期的人口流動與人際接觸增加，以及防疫管控的放鬆。原預計確診人數將在下週增加，然連假後兩天便已首次突破單日確診3000人的紀錄。

李基日也指出，該國境內Delta變異毒株確診病例高達98.5%，該國尚未查明感染途徑的確診患者比重約為40%。

南韓境內至少接種一劑疫苗的人口達73.5%，完全接種人口44.8%。政府預估完全接種率可在10月底達7成，並探討與病毒共存的模式，如今受連假後確診數飆升的影響，恐將為其防疫計畫帶來變數。

南韓此波疫情自7月爆發以來，已連續81天單日確診人數維持破千例，首都圈持續維持最高的第4階段社交距離規範，非首都圈則實施第3階段，原定實施至10月3日，如今恐將延長實施。