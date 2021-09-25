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【新冠肺炎確診】台灣9/25 本土加零！新增境外5例

By 台灣英文新聞－編輯
2021/09/25 14:14
【新冠肺炎確診】台灣9/25 本土加零！新增境外5例

（台灣英文新聞 / 綜合報導）疫情指揮中心（25）日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，並無突破性感染，亦無新增死亡案例。

5例個案包括3名男性、2名女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自阿拉伯聯合大公國、美國、衣索比亞、菲律賓及孟加拉入境。入境日介於9月10日至9月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至25日，國內累計16,181例確診，分別為1,548例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計110例移除為空號。

死亡病例部分，累計841例，其中829例本土。個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例。另12例為境外移入。

自8月30日至今，台灣本土單日新增確診案例皆為個位數或零，至於新冠肺炎疫苗接種進度，根據COVID-19全球疫情地圖，截至24日，台灣累計接種人次為14,142,461人，第一劑人口涵蓋率達51.49%，第二劑為8.81%。指揮中心正研議放寬防疫措施，但指揮官陳時中表示，口罩仍得戴好戴滿。
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