中國矢言嚴打虛擬貨幣 比特幣應聲重挫

美國新罕布夏州小鎮ATM螢幕上的比特幣標誌（圖／AP） 美國新罕布夏州小鎮ATM螢幕上的比特幣標誌（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）身為全球最大的虛擬貨幣市場之一，中國的價格波動時常會影響比特幣的價值，而隨著中國政府「嚴打」虛擬貨幣的政策持續升級，比特幣也隨之暴跌超過2,000美元，大幅衝擊市場。

事實上，由於認為過於投機且可能成為洗錢的工具，早在2019年中國政府就已經禁止了虛擬貨幣的交易，然而，相關的交易仍以國外貨幣作媒介持續進行中。今年各項取締工作因此強化，除警告買家比特幣交易不受保護外，也通知銀行和付款平台停止接受轉帳交易，並全面禁止「挖礦」行徑。

包含中國央行、多間金融機構及外匯管理機關昨（24）日正式宣布，將協力以全面根除中國的虛擬貨幣。這也是自今年開始作出象徵性勸告後，中國執法機關首次明確表態介入，更開始管制虛擬貨幣以來，當局所公布管制規模最大、內容最細的框架。

該宣言在以往禁令的基礎上進行強化，除宣告所有提供虛擬貨幣交易服務給中國公民的虛擬網站皆屬非法行為外，也警告所有涉入該類交易者皆屬於犯罪，會受到中國司法系統的懲罰。

〈路透〉分析，中國擔心虛擬貨幣的交易會動搖政府對金融體系的控制。頻繁的針對虛擬貨幣發布禁令並擴大規範內容，則顯示出儘管金融機構與支付公司同意配合政府政策，要定義虛擬貨幣交易範疇並堵上法規漏洞仍是一件困難的事。

相關數據則顯示，中國政府的政策已經有了成效，由於電價低、電腦零件便宜，2019年9月的時候，中國因挖礦產生的能耗占全球挖礦能耗的75%，今(年4月卻只剩下46%，隨著政策日漸緊縮，未來應該還會持續下跌。