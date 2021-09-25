【楊憲宏專欄】只許成功，不准失敗的「台灣出頭天」大計畫

CPTPP，跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）目前有成員國11個，但是只有日本、加拿大、祕魯、墨西哥、越南、新加坡、澳洲、紐西蘭等8國有投票權，智利、汶淶、馬來西亞3國雖已經簽署，國內仍未通過批准，所以沒有投票權。台灣、英國與中國要申請加入，美國退出，但有可能重新加入。

這個原本是TPP「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定，The Trans-Pacific Partnership）的組織是一個「外交高度介入內政」的國際協議，進入門檻很高。

過去一個月，一向沒有興趣加入的中國突然開始向澳洲、紐西蘭「低頭遊說」，中國要提出申請。特別是因疫情溯源調查，中共已徹底與澳洲「敵對」撕破臉，竟然還要澳洲「支持」，當然不會得到好臉色。

日本各界就認為中國目前「內政實況」根本違背CPTPP的基本要求，加入相當困難，也很懷疑中國在打什麼鬼主意？日本媒體分析，在智慧財產權保護問題、勞工及福利問題、環境生態保護和國際解決糾紛等CPTPP有許多條件要求，中國根本達不到而且很落後。

CPTPP禁止補貼國營企業妨礙自由市場公平競爭，或是官方採購禁止歧視或不利外國企業，但中國的採購根本反其道而行，要求「髙國產率」。更嚴重的是CPTPP對於跨境數據傳輸有明確規定，要求開放而不可「強制本地化」等，中國根本不可能開放網路。所以中國提出申請有可能是來「搞破壞」的，因為中共根本無法或不打算改善現行違反國際貿易規則的門檻。現在積極推動，恐怕是「戰狼外交」的升級版。

習近平統治下的中國，什麼都「去外國化」，目標不但是境內「中國化（sinicization）」，在境外也一樣搞「中國化」。在中國境內連基督教都要「符合中國特色社會主義」，聖經要重新翻譯，刪除聖經中「不符合共產政權意識型態」的內容，連聖經十誡被刪除，「除了我以外，你不可有別的神」第一誡。一個「無神論」的政權，根本不知尊重「有神論」的宗教，還伸黑手進去搞破壞，邪惡至此，新疆搞集中營更是全面摧毀伊斯蘭信仰。

這樣的一個「流氓政權」，想來加入有高度禮節約束的「紳士俱樂部」，不想也知道是來鬧場的，來翻桌子的。原本中共在境外搞「中國化」的共產主義赤化，是透過「一帶一路」以及「孔子學院」兩大騙局包裝，現在全線崩潰，甚至被掃地出門。

全球民主國家警覺中共邪惡擴張的企圖後，從美國川普政府開始了反共防線，拜登政府持續加強聯盟制中，最新的AUKUS 美英澳聯盟以軍事手段防止中國侵犯其他周邊國家的組成，大出中國意料之外。連中共駐外的人員都意識到「美中關係回不去了」，回不去的恐怕不只美中關係，而是全球關係。

習近平的「中國夢」對中國人來説就是一場「醒不來的惡夢」，對於全球人來說，是一場「驚醒的惡夢」。窮途末路的習近平不但不知反省改過，現在挑仍然是初階段發展的CPTPP下手，企圖搞破壞。特別這個組織的現有主要成員國（8個），大多數親台灣。中國以加入為手段，破壞台灣的機會，才是目的。當然將CPTPP搞得分崩離析更是中共「全球中國化」的必要手段。自己成就不了的，也不會讓別人有成就，這是「習特勒」的思想骨幹。

只要這個世界仍然有像「季辛吉幫」一樣唯利是圖的政客在當中共的幫辦，習近平就會以為自己可以靠收買及恐嚇橫行天下。CPTPP未來能不能夠在「中國入侵」這個問題上演出「屠龍記」，就看主要8國內部有多少「季辛吉幫」在影響決策。

拜登總統白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi），今年7月8日出版新書《長期博弈：中國取代美國的大戰略》（The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order）。書中以大量中共領導人講話和文件為依據，揭示了冷戰結束以來，30多年來實行一項「削弱美國實力、自主發展、逐漸取代美國在亞洲和全球領導地位的『大戰略』」。所仰靠的就是美國自己內部有很多「季辛吉幫」，在唱衰美國，鼓吹中國。

台灣在此時提出申請，最主要的原因是，現在是日本為輪值主席國，日本可以助台灣一臂之力。自民黨正在選舉總裁，四名候選人都主張讓台灣成為會員國，連形象原本親中的，也一樣迫於形勢表態挺台灣。

但是未來變數極多，中共不會閒著，台灣提出申請日，中共軍機大舉擾台，驚動國際媒體報導。可是這些報導都未譴責中共這種霸道行徑。

美國必須加入CPTPP並且進來領導，一個組織用輪值主席國的方式運作，是不會有領導力的，中共就是看準這個「孩童期」領導力不足時，要來搞破壞。目前台灣將申請進入CPTPP定位在由「經濟部」來帶頭，其位階是不足的，應是由行政院長帶頭，是必要的。拉高戰略層面，配合外交、國安的整合，讓各行政部門都成立「加入CPTPP行動小組」，甲級動員。這是只許成功，不准失敗的「台灣出頭天」大計畫。民進黨政府有這樣的覺悟嗎？