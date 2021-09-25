美中各退一步　華為小公主孟晚舟軟禁三年終獲釋

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）遭加拿大羈押多時的中國華為財務長孟晚舟，在與美國檢方達成緩起訴協議後，總算獲釋，已搭機返回深圳，這場牽連美中加三國糾葛的司法大戲，終可落幕。

在美國要求下，華為小公主、創辦人任正非之女孟晚舟於2018年在加拿大遭到逮捕，美方指控其在華為與伊朗星通技術公司（Skycom）業務往來上誤導匯豐銀行，涉嫌繞過美國與歐盟對伊朗的制裁。此後她便遭軟禁家中，就引渡美國一事展開司法攻防。

綜合CNN與美聯社報導，孟晚舟24日以視訊方式出席紐約布魯克林聯邦法院聽審，對詐欺等相關指控一概否認，但承認在事件中扮演主要角色。她與檢方達成緩起訴協議，只要於2022年12月1日之前遵守協議條件，就會撤銷指控，也不再將之引渡至美國受審。

這場在美中貿易戰時爆發的事件，遭華為指控帶有政治動機，美中、中加關係趨於緊張，中國更以間諜罪名關押兩名加拿大籍公民，報復意味昭然。在孟晚舟與美國司法部達成協議後不久，兩名加拿大人也已獲釋，

此一發展，被視為是美國總統拜登與中國領導人習近平試圖為雙邊緊張降溫之舉。美中兩大強權在多項議題上仍彼此扞格，但檯面上雙方皆不願將事情鬧大。拜登本周在聯合國大會上重申，無意點燃新冷戰，習近平則呼籲各國領袖透過對話合作解決爭端。



華為財務長孟晚舟2021年9月24日步出溫哥華的家（圖／AP）