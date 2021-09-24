斯洛伐克加贈疫苗 16萬AZ疫苗25日運往台灣

外交部24日晚間宣布，斯洛伐克25日將運送二度捐贈的16萬劑疫苗來台。圖為台灣64萬自購疫苗來台示意圖。（圖／中央社） 外交部24日晚間宣布，斯洛伐克25日將運送二度捐贈的16萬劑疫苗來台。圖為台灣64萬自購疫苗來台示意圖。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）外交部今（24）日晚間宣布，斯洛克繼7月16日宣布捐贈的1萬劑新冠疫苗後，今日宣佈提高至捐贈我國16萬劑AZ疫苗，以回饋台灣贈送70萬片口罩之誼。

外交部指出，經其外交部、經濟部及衛生部協調促成，斯國決定提高捐贈我國疫苗數量為16萬劑AZ疫苗，且已安排在25日啟運送往台灣。

斯國經濟部次長Karol Galek強調，斯國樂願在台灣需要的時候回饋，台灣過去就曾援贈斯國70萬片口罩。

外交部指出，在當前國際疫苗供應仍不穩定情況下，斯洛伐克政府的慷慨義舉，充分展現良善力量的正向循環。外交部謹代表台灣政府與2,350萬人民，對國際民主夥伴的鼎力支持及團結抗疫行動的珍貴情義，表達由衷感謝。

外交部也表示，樂見台灣與中東歐國家的友好關係不斷進步深化，包括立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克紛紛捐贈我國疫苗，上述四國捐贈的合計總數已高達84萬5,900劑。對於民主陣營夥伴以具體作為協助台灣提升疫苗接種覆蓋率，共同克服全球疫情的挑戰，一波又一波的溫暖友誼，感動無數台灣人民的心扉。

外交部也指出，台商及我國關鍵產業持續擘劃國際經貿佈局，在我國政府宣布籌組經貿團訪問斯洛伐克等三個國家，我國廠商及公協會參與十分踴躍。我方深信，後疫情時代台斯雙邊關係在公衛及各項產業的交流合作，均將陸續開展，台灣與中東歐國家跨領域的合作夥伴關係，也將持續擴大深化。