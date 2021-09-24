台灣紙本五倍券第一梯次預訂9/25上路　未領取者10/25需重新登記

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）振興五倍券於22日開放民眾數位綁定及加碼券登記，截至今(24)日下午6時，數位綁定人數突破329萬人，經濟部提醒，明(25)日紙本預訂將接續開跑，民眾可於五倍券官網或四大超商進行紙本券的預訂。

經濟部中小企業處表示，振興五倍券採紙本及數位並行，每人僅能擇一領取，且個人綁定任一數位支付工具後，即不能再作變更。

紙本第一梯次預訂25日起，連續７天皆可進行預訂，民眾可至五倍券官網或至四大超商事務機進行預訂。預訂共分兩梯次：

第一梯次預訂時間為9月25日至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日

第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日

經濟部中小企業處說明，民眾透過官網24小時皆可預訂，並可選擇任一最便利的統一、全家、萊爾富、OK超商，全聯福利中心、美廉社、屈臣氏及康是美藥妝店等通路點領取；選擇至超商事務機預訂，預訂時間為每日上午 9 時至晚上 10 時，此外，在超商預訂一定要原預訂的超商門市領券，不能至其他門市領取，請預訂的朋友注意。

民眾預訂完成後，得於五倍券官網查詢確認預訂情形。若民眾第一梯次預訂紙本券逾期未至預訂的超商(市)領取，需重新參加第二梯次預訂或選擇綁定數位券。民眾自10月4日起也可至中華郵政網站或以電話預約(0800-700-199)，選擇於10月12日起至所預約的郵局領券。