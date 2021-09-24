台灣鴻海子公司確診員工足跡曝光　侯友宜：個案應為家庭感染舊案

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）鴻海子公司一名工程師日前檢驗結果「時陰時陽」，遲遲無法判定是否確診，今日重新複驗後，終於驗出一次「雙基因陽性」，經過專家討論判定為確診。新北衛生局表示，已匡列職場、家人共10人居家隔離，篩檢都是陰性，初判應為家庭感染舊案，同時也公布公共足跡，請民眾注意。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16286)，為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。

指揮中心說明，該個案為鴻海子公司鴻騰精密一名研發工程師，日前使用富佳iCare的產品PSS-1S唾液快篩檢測器驗出陽性反應後立即送醫，進行快速PCR核酸檢測為陽性確診，但用一般傳統PCR篩檢又變陰性，今日在昆陽實驗室複驗後，有驗到一次「雙基因陽性」，且Ct值很高，目前判定時為陽性，列入今日新增確診的病例。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行線上記者會，市長侯友宜說明，新增個案16286住在板橋區，在尚未判定為確診個案時，新北就已先預防性防治與疫調，由於多次檢驗的CT值均大於30，應為感染舊案，感染源疑為家戶感染。。

衛生局說明，初步疫情調查發現，今年5月雙北爆發疫情時，該個案的家族成員曾經確診，當時，個案只有與家人自主隔離，並未採檢。這次檢驗「時陰時陽」，應屬於家戶感染的舊案。

目前，包括辦公室的6名接觸者快篩陰性，同住家人4人採檢PCR陰性，也採檢送驗抗體。10人都匡列居家隔離。

另一方面，衛生局也公布案16286（鴻海子公司員工）的公共足跡，如下圖。

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