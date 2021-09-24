台南、台北遠東香格里拉暨新板Mega50　放大五倍振興券，住宿餐飲超值回饋享樂加倍

搶攻振興五倍券商機，台南、台北遠東香格里拉飯店及姊妹餐廳─新板Mega50同步推出「放大五倍券．食宿享優惠」住宿餐飲加碼優惠，憑千元振興券支付指定住房及餐飲消費，享台南遠東住房買一送一、指定住房送4,000元食宿回饋金、餐飲消費滿千送300元、以及台南遠東「醉月樓」以5,000元振興券享價值8,677元五人份精選桌菜；而台北遠東則推出「享樂加倍 五倍券住宿專案」，每晚5,088元起，憑振興券支付每千元再回饋千元餐飲抵用金，每房至多可抵三千元，飯店再加碼送三千元食宿抵用券，可於下次到台北、台南遠東以及館外餐飲Mega 50住宿或餐飲使用，超值回饋等於住宿0元！餐飲消費也有好康，以振興券於餐廳消費滿千送300元、於酒廊與一樓香格里拉美食集外帶消費滿千送200元，盡享星級禮遇，聰明消費省更多。至於新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」，則推使用振興券，每消費滿千可抵1,200元，並加碼快樂購限時點數五倍送！詳情請洽台南 (06) 702-8888，台北 (02) 2378-8888，新板Mega50專線 (02)7705-9723。

台南遠東香格里拉

現在就來府城文青小旅行，巷弄景隅，愜意自在。住房首推「買一送一」住房專案，即日起至2022年4月30日，透過飯店官網或電話預訂，雙人入住豪華閣尊榮客房含早餐、下午茶及傍晚雞尾酒小點，每房優惠價5,900元起。免費贈送 2022年4月30日前平日入住豪華客房一晚，或當次免費續住即可享再加碼升等同房型 (贈送客房皆不含早餐及貴賓廊各項服務) 此專案每日限量供應。

此外，若是想睡到自然醒，千萬別錯過於飯店官網選擇「加倍奉還」住房專案，以超低優惠價雙人入住尊榮客房，不含早餐，每房3,800元起，入住再加贈1,000元餐飲消費抵用金，可抵用館內餐廳如醉月樓中餐廳、遠東CAFÉ 自助餐廳、THE MEZZ牛排龍蝦館、大廳茶軒等美饌饗宴，以及品香坊外賣商品；並可於退房時再獲得價值3,000三館通用禮券，可於下次消費於台北、台南遠東香格里拉飯店食宿與Mega50之餐飲消費抵用。

餐飲優惠則祭出滿千送三百，於「醉月樓中餐廳」、「遠東CAFÉ 自助餐廳」及「THE MEZZ牛排龍蝦館」使用1,000元振興券，可抵用1,300元餐飲消費；於「品香坊」外賣與「大廳茶軒」則可現抵1,200元消費！另外，「醉月樓中餐廳」再加碼，憑5,000元振興券可享價值8,677元精緻五人份合菜，現省3,677元！餐飲優惠不分平假日，餐廳內用將配合疾管署及臺南市政府防疫指引滾動式調整服務方式。

台北遠東香格里拉

城市奢華微旅行即刻綁定台北遠東香格里拉享優惠！即日起至2022年4月30日，台北遠東香格里拉推出「享樂加倍 五倍券住宿專案」，雙人入住每晚只要5,088元起，凡使用一張1,000元五倍券即可獲得1,000元餐飲抵用券，每房最多可獲得3,000元餐飲抵用券於住宿期間使用，再享免費升等至尊榮客房、以及價值3,000元飯店禮券，可下次於台北、台南遠東香格里拉飯店食宿與Mega50之餐飲消費抵用，最高回饋價值6,000元，等於住房免費！還可於台北市最高頂樓戶外游泳池享受愜意暢游時光，盡享台北城市高樓美景。

振興經濟之際更要振興五臟廟！凡於台北遠東香格里拉館內五家餐廳使用五倍振興券，每1,000元可現抵內用消費1,300元整（可疊加使用），無論是想在米其林推薦的香宮大啖烤鴨、在上海醉月樓享滬式美味、在馬可波羅餐廳用味蕾暢遊義大利、在ibuki品嘗正宗日式好滋味或是在遠東Café自助餐廳享用多國美饌，任君自由選；於各酒廊包含38樓的馬可波羅酒廊、大廳茶軒以及一樓香格里拉美食集外帶餐車消費，每1,000元振興券也可折抵1,200元，於一樓The Cake Room使用五倍券，還可享五折優惠購買蛋糕，甜點控千萬要把握！

現在就讓香格里拉放大振興券，不用出國也能享受五星豪華度假與美食饗宴！以上住房價格均需外加10%服務費與5%稅金。「放大五倍券．食宿享優惠」需事先訂位及訂房，預訂視飯店住房及各餐廳訂位狀況而定，優惠不得合併使用。餐飲優惠不分平假日，餐廳內用將配合疾管署及當地市政府防疫指引滾動式調整服務方式。訂房專線：台南 (06)702-8899、台北 (02) 2376-3266；訂位專線：台南 (06) 702-8856、台北 (02) 7711-2080、新板Mega50 (02) 7705-9723。