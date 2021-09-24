臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.10% 上市股票總市值達53.03兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年9月24日發行量加權股價指數收盤為17,260.19點，較上週(110年9月17日)的17,276.79點下跌16.60點，跌幅約為0.10%，台灣50指數收盤為13,691.63點，較上週的13,714.44點下跌22.81點，跌幅約為0.17%，寶島股價指數收盤為19,676.47點，較上週的19,678.92點下跌2.45點，跌幅約為0.01%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲2.82%為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌4.43%為最大，未含金融類指數下跌3.72點，跌幅約為0.02%，未含電子類指數下跌58.06點，跌幅約為0.29%，未含金融電子類指數下跌24.69點，跌幅約為0.15%。

本週集中交易市場總成交金額為8,296.54億元，全體上市股票成交金額為7,972.58億元，股票成交量週轉率為1.69%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,514.22億元，占全體上市股票交易金額31.54%

第二名，航運類1,145.05億元，占全體上市股票交易金額14.36%

第三名，電子零組件類785.28億元，占全體上市股票交易金額9.85%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電機機械類10.44%

第二名，化學工業類6.34%

第三名，光電類3.68%

累計今年年初開盤迄今共176個交易日，集中市場總成交金額為73兆9,758.82億元，市場日平均成交金額為4,203.18億元，股票成交量週轉率為162.54%，股票日平均成交量週轉率為0.92%。

2021年9月24日全體上市公司市場總值為新台幣53兆285.76億元，較上週(2021年9月17日)市值53兆713.66億元減少427.90億元，減幅約為0.08﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)