領先全國！新北技職專業英語起手式 培養新進教師雙核心跨域能力

照片來源：新北市教育局提供
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新北市為打造校校具備技職雙語專業師資，從新進技職教師開跑，逐年培育具備專業及雙語授課能力的雙核心教師，提早邁向「2030新北雙語城」。教育局於9月22日、28日與10月5日於樟樹國際實創高中辦理「技術型高中新進教師專業英文暨創新教學增能工作坊」，邀集22位新進教師進行培訓，三天研習將增進教師的文化團隊合作、語言溝通能力，以及各類科的專業英文能力，結訓後可獲得美國GLAD培訓結業證書。未來教師將可以推動國際化與創新教學，教授各領域的「專業英文」科目，並成為各校開設專業英文課程的種子教師。
教育局表示，本次工作坊與國立臺灣師範大學合作，進行雙師(英文教師及專業教師)跨領域之專業英文培力。課程依照美國專業英文TESOL教師培訓標準，採分組教學方式進行，課程包含職業教育國際化發展、專業英文學習理論與能力建構、教學策略與實務、專業英文學測評考試系統等課程，過程中強化語言溝通能力與資訊科技使用能力，運用線上測評系統，讓參與教師得以練習、檢核所學成果。同時搭配已辦理三梯次技高雙語學分班，預計培育超過百名具備技職雙語教師投入教學現場，鼓勵未來回到學校開設更多技職雙語課程，培養技職學生在新北市，不只專業更是國際。
三重商工邱靖惠老師提到，專業英文對機械科學生十分重要，未來職場會運用到許多專業英文術語，而教師透過專業英文素養教學，是未來教學上重要的趨勢。瑞芳高工林鶯老師也說，「專業英文」及「職場英語」是未來趨勢，為了讓學習者能夠對學習課程內容整體了解，這次工作坊用概念圖來呈現架構，未來是很好的教學方式。
樟樹國際實中陳浩然校長則強調，由之前通過培訓的老師，帶領新進教師了解「專業英文」內涵，將專業英文推廣至高國中學習，高一新生利用第九節專業英文課程，增加英文單字量、應用於專業科目與生活之中；學生們藉由不斷的練習，已於新北市專業英文詞彙大賽拿到佳績，更取得PVQC專業英文證書與獎狀，是幫助學生學習的好方法。
教育局長張明文表示，新北市技職雙語教育政策，以「動手做、學英文」為核心理念，針對「國際技職」積極推動專業英文及職場英語，建立技術型高中雙核心能力。融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習，營造雙語的學習情境，透過「課程教學」、「環境營造」、「師資培力」、「社群平台」和「專業實踐」五面向，培養接軌國際的技職人才。
照片來源：新北市教育局提供