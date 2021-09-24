領先全國！新北技職專業英語起手式 培養新進教師雙核心跨域能力

新北市為打造校校具備技職雙語專業師資， 從新進技職教師開跑， 逐年培育具備專業及雙語授課能力的雙核心教師，提早邁向「203 0新北雙語城」。教育局於9月22日、28日與10月5日於樟樹 國際實創高中辦理「技術型高中新進教師專業英文暨創新教學增能工 作坊」，邀集22位新進教師進行培訓， 三天研習將增進教師的文化團隊合作、語言溝通能力， 以及各類科的專業英文能力，結訓後可獲得美國GLAD培訓結業證 書。未來教師將可以推動國際化與創新教學，教授各領域的「 專業英文」科目，並成為各校開設專業英文課程的種子教師。

教育局表示，本次工作坊與國立臺灣師範大學合作，進行雙師(英文 教師及專業教師)跨領域之專業英文培力。課程依照美國專業英文T ESOL教師培訓標準，採分組教學方式進行， 課程包含職業教育國際化發展、專業英文學習理論與能力建構、 教學策略與實務、專業英文學測評考試系統等課程， 過程中強化語言溝通能力與資訊科技使用能力，運用線上測評系統， 讓參與教師得以練習、檢核所學成果。 同時搭配已辦理三梯次技高雙語學分班， 預計培育超過百名具備技職雙語教師投入教學現場， 鼓勵未來回到學校開設更多技職雙語課程，培養技職學生在新北市， 不只專業更是國際。

三重商工邱靖惠老師提到，專業英文對機械科學生十分重要， 未來職場會運用到許多專業英文術語， 而教師透過專業英文素養教學，是未來教學上重要的趨勢。 瑞芳高工林鶯老師也說，「專業英文」及「職場英語」是未來趨勢， 為了讓學習者能夠對學習課程內容整體了解， 這次工作坊用概念圖來呈現架構，未來是很好的教學方式。

樟樹國際實中陳浩然校長則強調，由之前通過培訓的老師， 帶領新進教師了解「專業英文」內涵， 將專業英文推廣至高國中學習，高一新生利用第九節專業英文課程， 增加英文單字量、應用於專業科目與生活之中； 學生們藉由不斷的練習，已於新北市專業英文詞彙大賽拿到佳績， 更取得PVQC專業英文證書與獎狀，是幫助學生學習的好方法。

教育局長張明文表示，新北市技職雙語教育政策，以「動手做、 學英文」為核心理念，針對「國際技職」 積極推動專業英文及職場英語，建立技術型高中雙核心能力。 融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習， 營造雙語的學習情境，透過「課程教學」、「環境營造」、「 師資培力」、「社群平台」和「專業實踐」五面向， 培養接軌國際的技職人才。

照片來源：新北市教育局提供