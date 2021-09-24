五股綠竹社區生態埤塘改造 榮獲國家卓越建設獎金質獎肯定

2021國家卓越建設獎於23日晚間頒獎， 新北市農業局辦理「綠竹社區33鄰生態埤塘周邊環境及步道改善工 程」，重新改善生態埤塘週邊環境及步道， 提供當地筍農舒適安全步道，增加遊客停留點， 並保護園區內獨角仙棲地，獲2021國家卓越建設獎肯定，榮獲「 最佳環境文化類」金質獎殊榮。

五股區綠竹農村再生社區生態埤塘歷經多年原生態步道損壞， 週邊環境較為雜亂，為提供農民農作舒適安全環境， 市府即規劃改善工程，埤塘旁原有一處為獨角仙棲息地， 光臘樹群成為獨角仙成蟲覓食與交配區，故工程以生態為基礎， 以環境低衝擊工法， 在不紛擾既有生態下提升在地筍農的務農便利性， 並兼顧園區生態系統，工程秉持資源再利用理念， 將園區原步道石板，與新石板重新鋪設，既有木平台下方立柱， 拆除後重新整理成為區內座椅， 待自然腐化後成為獨角仙幼蟲繁殖腐木區， 及既有大型塊石重新排列，成為農民及遊客停留休憩處， 原步道改善後總長約200m，僅35m為混凝土步道， 其餘為石板步道、碎石鋪面及固結土步道，大幅減少水泥用量， 具節能減碳、滲透性，且融合在地景觀之自然性與生態性， 工程完成後續將交由社區維護管理，辦理食農教育及環境教育場域。

工程於去(109)年11月開始施作，社區內因有獨角仙、 螢火蟲及鳥類等豐富生態環境，為避免破壞原生態棲地， 依現有環境條件採取因地制宜的施工方式，以迴避、縮小、 減輕及補償等施工手法，避開步道兩側獨角仙棲地及既有喬木群， 以人工及小型機具施作，及在有限工期內施工困難度相對提高， 經施工團隊克服困難積極趕工，於今(110)年1月如期如質完工 ，工期60天，工程經費233萬元。

五股綠竹社區理事長楊海塗表示， 地方團體與政府機關互相合作才是農再永續發展的關鍵， 感謝新北市政府農業局一直以來的輔導與支援， 使社區得以持續推動農村營造。

農業局長李玟表示， 農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念。 除滿足民眾對食安的要求外，社區也逐漸找回生態多樣性， 農業局工程友善環境的整治理念也得到2021國家卓越建設獎評選 委員一致肯定，榮獲「最佳環境文化類」金質獎殊榮。

照片來源：新北市政府農業局提供