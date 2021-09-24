五股綠竹社區生態埤塘改造 榮獲國家卓越建設獎金質獎肯定

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
2021國家卓越建設獎於23日晚間頒獎，新北市農業局辦理「綠竹社區33鄰生態埤塘周邊環境及步道改善工程」，重新改善生態埤塘週邊環境及步道，提供當地筍農舒適安全步道，增加遊客停留點，並保護園區內獨角仙棲地，獲2021國家卓越建設獎肯定，榮獲「最佳環境文化類」金質獎殊榮。
五股區綠竹農村再生社區生態埤塘歷經多年原生態步道損壞，週邊環境較為雜亂，為提供農民農作舒適安全環境，市府即規劃改善工程，埤塘旁原有一處為獨角仙棲息地，光臘樹群成為獨角仙成蟲覓食與交配區，故工程以生態為基礎，以環境低衝擊工法，在不紛擾既有生態下提升在地筍農的務農便利性，並兼顧園區生態系統，工程秉持資源再利用理念，將園區原步道石板，與新石板重新鋪設，既有木平台下方立柱，拆除後重新整理成為區內座椅，待自然腐化後成為獨角仙幼蟲繁殖腐木區，及既有大型塊石重新排列，成為農民及遊客停留休憩處，原步道改善後總長約200m，僅35m為混凝土步道，其餘為石板步道、碎石鋪面及固結土步道，大幅減少水泥用量，具節能減碳、滲透性，且融合在地景觀之自然性與生態性，工程完成後續將交由社區維護管理，辦理食農教育及環境教育場域。
工程於去(109)年11月開始施作，社區內因有獨角仙、螢火蟲及鳥類等豐富生態環境，為避免破壞原生態棲地，依現有環境條件採取因地制宜的施工方式，以迴避、縮小、減輕及補償等施工手法，避開步道兩側獨角仙棲地及既有喬木群，以人工及小型機具施作，及在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工，於今(110)年1月如期如質完工，工期60天，工程經費233萬元。
五股綠竹社區理事長楊海塗表示，地方團體與政府機關互相合作才是農再永續發展的關鍵，感謝新北市政府農業局一直以來的輔導與支援，使社區得以持續推動農村營造。
農業局長李玟表示，農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念。除滿足民眾對食安的要求外，社區也逐漸找回生態多樣性，農業局工程友善環境的整治理念也得到2021國家卓越建設獎評選委員一致肯定，榮獲「最佳環境文化類」金質獎殊榮。
照片來源：新北市政府農業局提供