北富銀五倍券加碼夯 43萬人湧入網站 10萬人當天完成綁定

數位五倍券22日開放綁定， 台北富邦銀行因為今年推出的加碼方案特別吸睛， 開放前就吸引大批卡友上線等待，開放後更瞬間湧入巨量用戶。 據內部統計，當日共有高達43萬人次進入北富銀官網，加碼的10 萬個名額也在短短一天內全數完成綁定！

北富銀說明，為擴大振興效益，提供消費者最好的金融體驗， 今年不僅加碼方案特別用心，流程上更力求簡化，瞄準行動趨勢與L INE官方帳號結合，讓卡友可以輕鬆一指綁定。 剛開放時因卡友參與踴躍，瞬間湧入巨量用戶使網站登入速度變慢， 但北富銀也立即施行流量管控讓運作回歸常軌， 平均每小時約可支持萬人綁定，10萬個加碼名額在當天就全數成功 綁定，總綁定人數在同業中更居領先地位，響應振興不遺餘力！

同時，北富銀也表示，後續將配合振興推出更多回饋活動， 包括與台北市政府合作的「台北熊好券」優惠、百貨週年慶活動及電 商通路雙十節回饋等，無論有沒有搶到五倍券加碼， 卡友都可以利用富邦卡綁定數位五倍券，用一筆消費享受多重回饋！

以「台北熊好券」為例，成功獲得北富銀五倍券加碼的幸運卡友，在 10/8振興券啟用後持J卡到「台北熊好券」合作店家消費， 即可獲得5%加碼回饋(含原卡片權益)，每戶回饋上限100元， 等於免抽籤直接拿到一張「台北熊好券」!

喜歡在實體通路消費的卡友則可把握10月開跑的百貨週年慶檔期， 活動期間至廣三SOGO、台茂購物中心、遠東SOGO、 遠東百貨及新光三越刷富邦卡，當日消費達指定金額， 現場即可獲得禮券回饋(限量)，最高有機會拿到新台幣15, 000元禮券，相當划算!

此外，北富銀也針對電商網購推出豐富優惠，活動期間到momo購 物網刷momo卡消費，或是擁有北富銀數位帳戶的卡友在momo 購物、PChome線上購物、蝦皮購物等三大電商刷富邦卡消費， 最高可獲得20%回饋(限量，需登錄)； 如果卡友在露天拍賣以Ｊ卡購物，則可天天享有4%回饋(含原卡片 權益)。想要輕鬆放大振興回饋，趕快把握北富銀10月優惠！ 想了解活動詳情可參閱「富邦卡好康」網頁說明。

「富邦卡好康」網站：https://creditcard. taipeifubon.com.tw/promo/hot/ index.jsp

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.42~15%。