藝術課程教學資源這裡找 新北美術館提供教師藝術STEAM教案線上資源

照片來源：新北市文化局提供
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藝術課程教學資源哪裡找？尚在籌建中的新北市美術館，將上學年度結合新北市國教輔導團、各級學校教師及不同類型的藝術家，共同開發適合幼兒園、國小、國中與高中的15個藝術STEAM教案，集結成冊，分送新北市學校，提供教師教學參考使用。為讓其它縣市教師也能使用這項藝術教學資源，美術館特別將這些以藝術為核心，結合多元跨域、設計思考、動手操作與解決問題等涵養的藝術STEAM教案，完整公開於美術館網站，希望所有有興趣的學校教師與朋友們多加利用，一起給孩子不一樣的視覺藝術課！
新北市文化局局長龔雅雯表示，本次109年上學期開發的藝術STEAM 教案，有別於現行多以科技為主，藝術僅作為美化之用的課程設計，是以藝術為主軸，系統性串連幼兒園、國小、國中和高中等不同教育階段，集結新北市40所學校與15位藝術家，共同建立系統性、跨域整合的課程，持續為孩子創造有別於現行課程的藝術學習經驗。透過藝術家和教師的領航，帶領學生們以不同的視角和方法探索環境，最後帶回屬於他們的成果。110學年度藝術STEAM教案開發計畫，也於新學年正式啟動，共計有逾30所學校參與，期待藉由這項計畫，將當代藝術帶進校園與生活，建立美術館、藝術家和教師間的藝術教育社群，一同構思當代藝術教育的更多可能性。
新北市立美術館於籌備期間，持續推動藝術教育計畫。繼108年邀請藝術家從自身創作經驗與新北特質出發，結合新北市國教輔導團，連結教育專業及新課綱，與藝術家共備課程，開發9個適合國小學生學習的課程；109年度更擴大合作校數，以新北市地域特色為主軸，和15組藝術家及學校教師，共同合作開發15個以藝術核心的STEAM 教案，並於幼兒園、國小、國中及高中實施教學。為讓更多教師能進一步認識本計畫及使用教案資源，美術館特別將教案完整收錄為成果冊，並公開於新北市美術館網站平台，提供有興趣的教師及民眾免費下載使用。
美術館籌備處表示，本次開發的藝術教案類別包含聲音、雕塑、建築、表演、光影、剪紙、攝影及生物藝術等多種類型，例如民安國小「變形魔鏡：新莊老街旅遊趣」教案，透過藝術與鏡射、數學原理，讓學生將生活週遭的老街建築扭轉變形後重新詮釋；青山國中小「誰來晚餐？」教案，將新興的生物藝術概念帶入校園，以生活中常見的食物發霉現象，導入生物生態、流體藝術及肢體開發等學科知識及創作技巧，帶領學生認識生物藝術的概念及當代藝術中的生命觀。在本次公開的藝術STEAM 教案資源中，除完整收錄教案設計、教案作品解剖及教學現場等相關教學資訊，提供詳細建議學習階段、教學目標、引導、實作等教學指引外，同時還記錄參與教案共備的藝術家和教師的心得分享，提供教師準備藝術課程時的參考。
詳細藝術STEAM教案上線資源，請上新北市美術館官方網站：https://reurl.cc/GmvYlD
照片來源：新北市文化局提供
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