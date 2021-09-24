藝術課程教學資源這裡找 新北美術館提供教師藝術STEAM教案線上資源

藝術課程教學資源哪裡找？尚在籌建中的新北市美術館 ，將上學年度結合新北市國教輔導團、 各級學校教師及不同類型的藝術家，共同開發適合幼兒園、國小、 國中與高中的15個藝術STEAM教案，集結成冊， 分送新北市學校，提供教師教學參考使用。 為讓其它縣市教師也能使用這項藝術教學資源， 美術館特別將這些以藝術為核心，結合多元跨域、設計思考、 動手操作與解決問題等涵養的藝術STEAM教案， 完整公開於美術館網站，希望所有有興趣的學校教師與朋友們多加利 用，一起給孩子不一樣的視覺藝術課！

新北市文化局局長龔雅雯表示，本次109年上學期開發的藝術ST EAM 教案，有別於現行多以科技為主，藝術僅作為美化之用的課程設計， 是以藝術為主軸，系統性串連幼兒園、國小、 國中和高中等不同教育階段，集結新北市40所學校與15位藝術家 ，共同建立系統性、跨域整合的課程， 持續為孩子創造有別於現行課程的藝術學習經驗。 透過藝術家和教師的領航， 帶領學生們以不同的視角和方法探索環境， 最後帶回屬於他們的成果。110學年度藝術STEAM教案開發計 畫，也於新學年正式啟動，共計有逾30所學校參與， 期待藉由這項計畫，將當代藝術帶進校園與生活，建立美術館、 藝術家和教師間的藝術教育社群， 一同構思當代藝術教育的更多可能性。

新北市立美術館於籌備期間，持續推動藝術教育計畫。繼108年邀 請藝術家從自身創作經驗與新北特質出發，結合新北市國教輔導團， 連結教育專業及新課綱，與藝術家共備課程，開發9個適合國小學生 學習的課程；109年度更擴大合作校數， 以新北市地域特色為主軸，和15組藝術家及學校教師， 共同合作開發15個以藝術核心的STEAM 教案，並於幼兒園、國小、國中及高中實施教學。 為讓更多教師能進一步認識本計畫及使用教案資源， 美術館特別將教案完整收錄為成果冊，並公開於新北市美術館網站平 台，提供有興趣的教師及民眾免費下載使用。

美術館籌備處表示，本次開發的藝術教案類別包含聲音、雕塑、 建築、表演、光影、剪紙、攝影及生物藝術等多種類型，例如民安國 小「變形魔鏡：新莊老街旅遊趣」教案，透過藝術與鏡射、 數學原理，讓學生將生活週遭的老街建築扭轉變形後重新詮釋； 青山國中小「誰來晚餐？」教案，將新興的生物藝術概念帶入校園， 以生活中常見的食物發霉現象，導入生物生態、 流體藝術及肢體開發等學科知識及創作技巧， 帶領學生認識生物藝術的概念及當代藝術中的生命觀。在本次公開的 藝術STEAM 教案資源中，除完整收錄教案設計、 教案作品解剖及教學現場等相關教學資訊，提供詳細建議學習階段、 教學目標、引導、實作等教學指引外， 同時還記錄參與教案共備的藝術家和教師的心得分享， 提供教師準備藝術課程時的參考。

詳細藝術STEAM教案上線資源，請上新北市美術館官方網站：h ttps://reurl.cc/GmvYlD

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供