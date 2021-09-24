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台灣降為一級警戒看3重點　陳時中：八大行業防疫指引審議中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/24 18:00
指揮中心指揮官陳時中24日說，疫苗涵蓋率達6成後，不同行業才開始逐步放鬆。

指揮中心指揮官陳時中24日說，疫苗涵蓋率達6成後，不同行業才開始逐步放鬆。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）桃園市長鄭文燦表示，建議中央未來視疫苗覆蓋率作為疫情警戒降級評估標準。指揮中心指揮官陳時中今（24）日說，疫苗涵蓋率達6成會逐步開放，會與防疫新生活措施與疫情狀況，三者一併考量。

國內疫苗接種涵蓋率達50.8%，鄭文燦今日召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，建議指揮中心視疫苗兩劑接種率，來判斷國內何時可降為疫情警戒第一級警戒，好比說全國完成COVID-19疫苗施打1劑、2劑的覆蓋率，預計在10月底可以達到7成、3成，若未來達到7成5、5成，便可將疫情警戒標準降為第1級。

陳時中在下午疫情記者會上回應，訂定相關標準大家較有依據，不過指揮中心現在的方向是疫苗接種人口涵蓋率到6成後，陸續有開放措施，但他強調，仍要視防疫新生活措施跟疫情狀況，三者一併考慮。

此外，針對經濟部近日將八大行業防疫指引送到指揮中心審查之事，外傳從業人員疫苗接種須達6成以上，對此陳時中回應，八大行業要打到6成不容易估算，但若復業時，從業人員提出疫苗接種證明，就較容易計算。

陳時中說，八大行業是原本禁止開放的場所，有一部分業別是經濟部送來的防疫指引，目的是希望與業者可達成安全開放的目標，指揮中心社區防疫組正在審議中。
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