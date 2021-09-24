中華電信今開賣iPhone 13全機型 精采5G速造強大！

中華電信今(24) 日起於全台500間指定據點及網路門市開賣iPhone 13全機型；在共同維護疫情的考量下，中華電信今年特辦理「 iPhone 13新機線上首賣會」， 董事長謝繼茂不僅特別與至台北信義威秀門市朝聖的果粉連線， 答謝果粉的支持，並贈送前20名排隊客戶AirPods Pro，讓拿到的客戶直呼排隊13小時很值得。

線上首賣會上更大方抽出「iPhone 13全系列線上預約返購」13位幸運得獎者，包括: 最大獎優惠Hami Point 69,950點(1名)、iPhone 13 Pro 128G (1名)、iPhone 13 128G (1名)，不只豪氣回饋果粉， 讓搶先入手新機的客戶再獲得最夯的iPhone13新機， 更以最高50倍優惠的69,950元購物金，線上引爆果粉熱情。 而上午8點的關鍵時刻，中華電信董事長謝繼茂、 總經理郭水義和行動通信分公司簡志誠總經理並正式亮相iPhon e13系列新機，宣布中華電信即刻開賣。

中華電信董事長謝繼茂表示：「 今年是中華電信第14年銷售iPhone新機， 果粉客戶數量仍居全台之冠，自去年中華電信5G率先開台後， 引領台灣邁入5G新紀元， 今年更榮獲國際權威機構Speedtest®肯定， 拿下5G行動網速及行動網路涵蓋雙料冠軍。iPhone 13新機搭配中華電信NO.1的5G行動網速、 多元資費與應用服務，『精采5G，速造強大』！」

iPhone13新機體驗中華電信5G應用服務最有感！ 居家健身正夯，中華電信「AR動滋動」 藉由AI體感偵測人體骨骼點， 用戶在運動時可即時比對動作正確性。 中華電信董事長謝繼茂與總經理郭水義也在線上首賣會上體驗， 獲得線上觀看果迷讚聲歡呼。「AR動滋動」 APP預計10月底前全新升級。

中華電信即日起領先銷售AppleCare Services行動裝置保險服務，iPhone 13全系列選購AppleCare Services每月繳交最低288元起， 擁有新機保護和Apple原廠保障。搭配指定資費第13~ 14個月起，即享果粉提前升級優惠， 下一代iPhone新機推出後，客戶將舊機繳回續約換新機， 免繳購機方案解約金，最高再享萬元購機折價。

中華電信並提供iPhone 13系列新機超值資費優惠，申辦精采5G月繳1399元( 36個月)，搭配指定舊機換新機方案、 舊機回收價加碼再折2,000元、行動VIP等優惠， iPhone 13 Pro Max (128GB)，0元入手；搭配指定資費， 即贈Apple購物金2,000元、10月底前並享購機抽獎活動，有機會抽中週週送出果粉喜愛的iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 128G、Apple Watch SE LTE 44mm各1名、HomePod mini 5名與Hami Point 6,995點購物金20名，好禮金額破百萬。更多iPhone 13全系列購機資費優惠，詳參https://iphone- eshop.cdn.hinet.net/index.html