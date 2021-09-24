期交所捐贈期貨智能研究室予陽明交大 攜手深化期貨學術研究及培育人才

為增進學術界與實務界交流， 利用學術上最新之金融資產定價及人工智慧深化期貨市場學術研究， 並推廣校園期貨教育，臺灣期貨交易所(下稱期交所)與國立陽明交 通大學(下稱陽明交大)於今(110)年建立合作關係， 由期交所捐贈其管理學院「期貨智能研究室」，供該校師生運用最新 之電腦技術，進行期貨及選擇權相關之學術研究，並於校園推廣期貨 教育。

陽明交大林奇宏校長表示，樂觀此次合作案的成立， 期交所軟硬體的捐助， 對於學生的研究與期貨實務的知識有很大的幫助， 業界投入資源協助學界培育人才， 人才素質的精進可以活化業界的運作，這是個雙方互惠， 學界與業界合作的好典範。

期交所董事長吳自心表示，衍生性商品研究與數理及電腦技術密切相 關，很榮幸期交所將第一個研究室捐贈予國立陽明交通大學， 研究室之設立將能造福未來眾多的年輕學子，且在台灣期貨市場的蓬 勃發展下，陽明交大產出之相關研究成果可供期交所作參採， 相信整體期貨市場之發展將更健全。且經由本次合作， 於該校通識課程中，安排以期貨或選擇權為主題之課程， 可有效提升學生對期貨及選擇權商品之瞭解， 以建立正確的交易觀念與風險意識。未來期交所在打造更優質之期貨 交易環境的同時，也將秉持「取之於社會、用之於社會」之精神， 持續對校園、社會及環境作出貢獻， 或與其他學校建立合作交流關係， 讓我國的金融知識教育能向下紮根，實踐企業社會責任。

陽明交大管理學院鍾惠民院長表示，該校資訊管理與財務金融學系( 下稱資財系)近幾年致力將金融與科技作結合， 並且也是台灣頂尖大學科系內，少數有專精於金融科技之系所。 本次期交所與資財系合作於陽明交大管理一館設立「期貨智能研究室 」，專供博士級研究員與博士班學生進行雙邊合作。 基於金融計算與模擬對運算資源具高度需求， 對電腦模擬極度需要計算能力，因此期交所捐贈兩台PowerEd ge R7515刀鋒式伺服器予期貨智能研究室， 搭配資財系原有的人工智慧運算資源進行MATLAB、Tenso rFlow執行財務工程、蒙地卡羅模擬法、金融商品工具箱、 風險管理之分散式運算，以進行高效率的金融計算與模擬。

期貨智能研究室的設立透過結合期交所與陽明交大資財系雙方之優 勢，創造雙贏機會； 一方面有助培養期貨與選擇權等衍生性金融商品之校園人才培育， 另一方面又可在研究上利用學術最新的金融資產定價、 人工智慧研究、區塊鏈、金融資訊安全等專業知識，透過產學合作， 有效銜接學用，冀望對實體台灣期貨市場及學術領域帶來更多貢獻。