臺企銀數位帳戶灑10萬點數 有機會把iPhone 13 Pro Max、Switch帶回家

最寵愛數位存款戶的臺灣企銀盛大推出「享玩新生活 臺企數存月月抽」抽獎活動，於活動期間內完成開立數位存款帳戶， 每月都有機會抽中Switch；此外不分新、舊戶， 數位存款帳戶綁定台灣Pay，於活動期間內不限金額消費、 繳費或繳稅，就有機會帶走iPhone 13 Pro Max等大獎！

本次活動自110年9月1日起至11月30日止，臺灣企銀準備1 ,012個中獎名額，狂灑10萬點LINE POINTS、9台Switch及3台iPhone 13 Pro Max獎項，其中10月起至12月每月抽出3名新戶幸運兒可獲得 Switch，若當月未中獎，抽獎資格還能延續至次月。另外3台 iPhone 13 Pro Max及1,000組LINE POINTS 100點序號，同一名客戶限得一個獎項，但消費越多次， 中獎機會越高。

不只獎項，凡臺灣企銀信用卡卡友於110年9月1日至12月31 日內，申請數位存款帳戶自動扣繳信用卡費並扣繳成功，最高可享2 00元刷卡金。該行數位存款帳戶全新權益推出後好評不斷，包含在 15萬元內優惠存款利率1.5%；跨行提款/轉帳(限指定通路) 每月各10次免手續費；帳戶綁定台灣Pay， 消費扣款掃碼交易成功(不含轉帳購物交易)，每月首筆享10元現 金回饋；帳戶辦理停車費代扣款成功， 每筆皆可於次月第一個營業日回饋1元無上限，五大權益面面俱到。

臺灣企銀表示，自今年5月中推出第三類他行帳戶驗證開戶後， 新申請的客戶只需準備手機及他行帳戶帳號，就可完成開戶程序。 該行數據顯示，8月新戶中，超過7成都是以第三類方式開戶， 成為臺灣企銀數位存款帳戶開戶主力。截至今年8月底， 數位存款總戶數比去年底大幅成長近3倍，存款量成長逾22倍， 並有超過4成客戶存滿15萬元的1.5%優惠利率額度， 顯示該行優惠在市場極具吸引力。

配合政府振興五倍券方案，臺灣企銀推出「臺企振興加碼『五』 利全開」活動，民眾至臺灣企銀活動網站使用台灣Pay綁定振興數 位五倍券，除可享受政府5,000元回饋金外，還可獲得最高80 0元的臺灣企銀加碼禮及其他多項好禮，搭配數位存款帳戶優惠， 讓更多客戶享受數位金融便利性。

臺灣企銀也與街口、LINE Pay Money合作存款帳戶連結扣款，滿足客戶多元行動支付的選擇。 另外為加強外匯服務，提供網路銀行延時換匯至晚上7點， 讓客戶有更多時段買賣外幣。該行亦積極發展開放銀行業務，透過O pen API與多家TSP業者合作，即日起即可在遠傳電信《friDa y理財+》APP查詢臺灣企銀最新活期存款利率及數位存款利率， 將服務拓展到客戶生活圈。