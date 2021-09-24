美國眾院建議邀台參與軍演　展現對台灣支持與友好　國防部：將積極爭取

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國眾議院通過2022年財政年度國防授權法案，根據法案，國會除了建議美台國民兵合作、協助台灣強化自我防衛能力外，也建議邀請台灣海軍參與2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）。對此，國防部回應，任務許可下積極爭取；此外，我國多位國際關係學者也提出專業見解。

國防部下午指出，依防衛作戰各項戰備任務需求，審慎評估，只要有助於區域和平及人道援助的各項操演，在任務許可下，將積極爭取。

而外交部發言人歐江安下午感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事合作與交流，彰顯美國國會對台灣國防及台海和平穩定的高度重視與支持。

她表示，外交部將持續密切關注這項法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，深化台美安全合作關係。

此外，台灣多位國際關係學者也提出專業見解，認為法案展現美國國會對台灣的支持和友好，台灣若能以觀察員身分參與，第一線了解美軍與盟邦合作狀況，將是利多。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌表示，美國眾議院通過法案後，參議院是否進行調整，或最終版本是否出現差異，以及未來雙邊能進行何種層級的軍事交流，都有待觀察。

中央社引述舒孝煌說法，環太平洋軍演具有一定敏感度，過去美國談到相關議題時，立場相對保守。但是太平洋國家參與的方式非常多元，環太平洋軍演也囊括海上人道救援等非軍事項目，台灣若能以觀察員身分參與，第一線了解美軍與盟邦的合作狀況，也是利多。

他表示，台灣與美國並無作戰層面的深入合作，未來如果能在相關面向上強化交流，提升抵抗中國武力犯台的實力，也有助台灣安全保障。

報導中也提及政治大學外交學系教授盧業中說法，這項法案的通過可見美國國會對台灣的支持與友好外，如果台灣受邀參與2022年環太平洋軍演，將有助強化軍事硬體設備，台灣也可進一步就軟體面向跟相關國家交流，強化台灣因應安全威脅的能力。

盧業中也提醒，美中關係錯綜複雜，台灣不可只靠國防實力強化安全保障，也應該思索與對岸的關係。畢竟兩岸不論因為擦槍走火，或因一方迫使另一方接受條件引起衝突，都無益台灣民眾安全。因此，台灣與美國等國家強化軍事議題合作之際，如果同時與對岸有若干互動或交流，或許有助強化台灣整體安全保障。