【睽違20年】台灣雙十國慶焰火重返高雄施放　山海河港360度全視角•僅2萬幸運者能入場！

煙火與大港橋 (陳其邁臉書) 煙火與大港橋 (陳其邁臉書)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2021國慶焰火睽違20年重返高雄港，昨（23日）晚首度試放3分鐘，共270發、最大8吋的焰火彈點亮整個高雄港灣跟大港橋。市府表示，昨試放焰火主要目的是尋找最佳觀賞點，確認發射定位準確。

圖／陳其邁臉書

圖／陳其邁臉書

高雄市政府23日上午在棧貳庫舉行記者會，宣布2021年高雄國慶焰火秀相關細節，晚間7時首度進行3分鐘試放，雖然險些因突如其來的大雨泡湯，所幸雨停後仍成功按原定計畫施放270發焰火彈。

市府副秘書長郭添貴接受媒體聯訪表示，試放焰火主要是希望焰火發射定位準確，觀光局派出12組人前往周邊，從各個視角尋找最佳觀賞點。

另外，23日晚主要試放3分鐘，共270發、最大8吋焰火彈，但國慶日當天將有12吋、16吋的焰火彈，這些都是歷史最大尺寸，也將開啟國慶焰火序幕。

郭添貴透露，已跟設計團隊討論屆時近30分鐘，超過2萬發國慶焰火呈現方式，相信可以讓大家拭目以待，看到有史以來最佳的焰火秀。

今年國慶晚會除規劃在地表演團體演出，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，首度動用7艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延到旗津南堤施放海上焰火，搭配超過100發12吋到16吋大型焰火彈，高空大口徑焰火數量為歷年最多，展現高雄百年大港氣勢。

高雄市政府為兼顧防疫，首採分艙、分流、預約抽籤實名制，容留觀賞數從69萬降到2萬人，超過100發12吋以上高空大口徑焰火數量歷年最多。

中央社報導，高雄市政府與中華民國各界慶祝110年國慶籌備委員會23日晚在棧貳庫舉行記者會，國慶籌備委員會主任委員游錫堃及高雄市長陳其邁等出席。

陳其邁表示，國慶焰火晚會在高雄港灣「海景第一排」舉辦，採分艙、分流及預約制方式降載觀賞人數，也將原本可容納約69萬人的35公頃場地依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，修正為23萬人，再考量現場安全性，下修觀賞數到2萬人，「降載再降載」。

他說，國慶焰火晚會將根據隨時變化的疫情滾動式檢討，修正容留數。如果國內還有不明感染源社區傳播，一天超過6、7處以上群聚感染，「該斷就會斷」，停止舉辦。

交通部觀光局表示，分艙部分，蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線周邊設觀賞區，調降入場人數；

分流則採入場預約制，活動現場落實實聯制、定期消毒、全程戴口罩及禁飲食。

國慶焰火活動採線上預約制，成功抽中觀賞席次民眾才能入場，現場屆時將交通管制，用路人出門前先查好相關資訊，多利用大眾運輸工具。

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