日本多位大臣挺台入CPTPP 日府發言人：台灣可以關稅區加入

日本多位大臣今（24）日紛紛表態支持台灣加入CPTPP，日府發言人加藤勝信更指出，台灣可以獨立關稅區身份加入。（圖／gettyimages... 日本多位大臣今（24）日紛紛表態支持台灣加入CPTPP，日府發言人加藤勝信更指出，台灣可以獨立關稅區身份加入。（圖／gettyimages）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）台灣於22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本多位大臣紛紛表態支持，日本政府發言人加藤勝信今（24）日更指出，台灣可以獨立關稅區身份加入。

共同社報導、日本經濟新聞報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今日上午在內閣會後記者會上表示，歡迎台灣申請加入CPTPP，將觀察台灣是否充分準備符合高標準的貿易規則，他也強調會考慮「國民的理解」因應此事。

加藤指出，中國以「一中原則」為由反對台灣加入，但根據規定，CPTPP新申請加入的對象為國家或獨立關稅區，「台灣加入TPP在協定上是可能的。」

加藤也重申日本在台灣問題上基本遵守1972年的中日聯合聲明基礎，將台日關係作為非政府間的實務關係。此外，當提及台灣當局有意為加入CPTPP，解除對日食品進口禁令，加藤表示會向台方表台盡快解除禁令的意願。

日本經濟再生大臣西村康稔則強調，「台灣是重要的合作夥伴」，兩國共享自由民主、人權與法治等基本價值，並有密切的經濟聯繫，並表示他首先歡迎台灣申請加入。

日本經濟產業大臣梶山弘志也表示，台灣早已公開其申請加入談判的總總努力，他表示不想對申請結果做預判，但歡迎台灣。財務大臣麻生太郎也對台灣申請加入表示歡迎。

台灣於9月22日申請加入CPTPP，稍晚於在9月16日遞交申請的中國。CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，今年由日本輪值主席國。